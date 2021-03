Em casa com as crianças: fim de semana com shows e atrações online

Com a cidade de volta à fase vermelha do Plano São Paulo, selecionamos atrações para entreter as crianças em casa no fim de semana. Confira outras opções no site www.bora.ai.

Música

Leia Também Fase vermelha em SP: entenda as regras e restrições e tire suas dúvidas

O grupo Patu Fu apresenta o show Música de Brinquedo 2, trazendo clássicos da música pop nacional e internacional interpretados com a ajuda de brinquedos, instrumentos em miniatura, saxofones de plástico,monstros cantantes e muito mais. Domingo (7), às 16h. Pelo Facebook do Diversão em Cena. Livre. Grátis.

Teatro e atividade manual

O Itaú Cultural promove duas atividades online para a criançada. A peça Gibi, com a companhia tocantinense Lamira Grupo de Artes Cênicas, aborda o fantástico mundo dos quadrinhos com muita expressão corporal, envolvendo teatro, dança e o universo circense. Domingo (7), 15h.

Também convida o pessoal a confeccionar um jogo de tabuleiro chamado Gato e Rato com materiais encontrados em casa. A atividade será conduzida por Felipe Edmo, fundador da Trupe Trupé. Sábado (6), 11h.

As duas atividades são gratuitas e realizadas tanto no site quanto no YouTube da institução.

Museu de Zoologia da USP

O Museu de Zoologia USP tem uma das maiores coleções do mundo em animais taxidermizados (empalhados e preservados na forma da pele). Além disso, tem como destaques réplicas dos dinossauros gigantes Tapuiassauro (11 metros de comprimento e 7 de altura) e do Carnotauro (aproximadamente 7 metros de comprimento e 3 metros de altura). O espaço está fechado durante a pandemia, mas é possível conhecer o local sem sair de casa graças à nova experiência de visita virtual 360º pelo link: vila360.com.br/tour/mzusp/

Visita virtual ao Aquário de Monterey

O Aquário de Monterey, referência mundial em conservação oceânica, mantém 10 câmeras ligadas em diferentes áreas do aquário, incluindo a das águas-vivas, tubarões, pinguins, lontras e até no mar aberto. Acompanhe um pouco deste universo maravilhoso e aproveite para navegar pelo site, repleto de conteúdo educacional em textos, imagens e vídeos: montereybayaquarium.org/animals/live-cams

Horta em casa

Aproveite o tempo em casa para fazer uma horta orgânica, uma atividade relaxante e divertida, que une hábitos alimentares saudáveis a práticas que estimulam a qualidade de vida e o contato com a natureza. E atenção: não ter jardim ou terraço não são desculpas! Todos podem ter uma hortinha em uma cantinho do apartamento. Confira o tutorial: bora.ai/blog/horta-em-casa