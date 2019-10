Em cartazes misteriosos, Anitta promete trazer o amor de volta em sete dias

Não é incomum circular pelas cidades e encontrar cartazes de astrólogos que prometem trazer de volta a pessoa amada. No entanto, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro amanheceram com pôsteres um tanto diferentes: desta vez, é a cantora Anitta quem promete trazer a pessoa amada de volta em sete dias.

A divulgação já começou! Ruas de todo o Brasil amanhecem com cartazes com rosto de Anitta prometendo trazer o seu amor de volta em sete dias. pic.twitter.com/AyNNEwkvXg — Anittamireina ♥️✨ (@Anittamireina1) October 22, 2019

O cartaz traz ainda um número de telefone com DDD do Rio de Janeiro. A reportagem ligou para o número, mas caiu na caixa postal. No Whatsapp, a última atualização foi feita às 15h36 para incluir o cartaz como foto de perfil. A mensagem enviada ao número pelo aplicativo não teve resposta.

A cantora está compartilhando em seus stories no Instagram postagens de famosos que contêm o cartaz. Mesmo assim, mantém mistério sobre o significado da ação. Nas redes sociais, os fãs especulam que se trata do lançamento de uma nova música.

O que se sabe é que o número "sete" é estratégico. Daqui a sete dias, no dia 27 de outubro, Anitta apresentará o Prêmio Multishow com o comediante Paulo Gustavo. A cantora também fará uma performance ao lado de Kevinho, Tropkillaz e Mc Zaac.

No sábado, 26, Anitta trará o "Show das Poderosinhas" para São Paulo. O espetáculo, voltado para o público infantil, acontecerá no Credicard Hall. O show está previsto para começar às 16h.