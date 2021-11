Em cartaz, dois universos fantásticos

Dois universos fantásticos, com premissas diferentes, estão em destaque no teatro infantil neste fim de semana. Além disso, o clima natalino já se instalou na Casa dos Trovadores Urbanos, que será invadida por Noéis cantores.

A Menina de Uruçuca

A premiada Cia. Paideia de Teatro apresenta o novo espetáculo A Menina de Uruçuca (uruçuca em tupi significa "águas escuras"). A peça conta a história de uma menina que não consegue dormir e recebe o ultimato da mãe para que não saia mais de seu quarto. Começa então uma relação fantástica com seu boneco, que personifica os conflitos da menina com o universo adulto. Entra também neste jogo de imaginação o livro de contos de fadas, um senhor insistente que não desiste de querer contar alguma de suas dezenas de histórias.

Rua Darwin, 153, Jardim Santo Amaro. Sábados 13, 20 e 27, às 17 horas. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), entrada gratuita para professores da rede

Seresta de Sexta com Noéis Cantores

Noéis Cantores dos Trovadores Urbanos é um show natalino que encanta os paulistanos desde 2010. Quatro simpáticos Noéis cantarão e emocionarão famílias na sacada da Casa dos Trovadores Urbanos com um repertório recheado de clássicos natalinos.

Todos os eventos da Casa serão presenciais e transmitidos online pelo Facebook e YouTube dos Trovadores Urbanos. O público terá acesso à Casa a partir das 19h e poderá visitar as novidades na Sala Silvio Caldas, conhecer a carreira desse seresteiro, ouvir suas músicas e aguardar a cantoria a partir das 20 horas.

Casa dos Trovadores Urbanos: Rua Aimberê, 651, Perdizes. Dias 12, 19 e 26 de novembro e 3, 10 e 17 de dezembro. Três entradas de 20 minutos: às 20h,20h30 e 21h. Grátis. Livre.

O Imprevisível Circo da Lua

O imprevisível Circo da Lua, da Cia. Paraladosanjos, é um freak show para crianças com personagens bizarros, curiosos e magnetizantes. Inspirada no universo do ilusionista e cineasta Georges Méliès, a obra apresenta em um picadeiro fantástico e neogótico gigantes lunares, irmãs siamesas, o homem sem cabeça, a Lua em carne e osso, o lobisomem e imprevisibilidades para lá de astronômicas. Traz também acrobacias aéreas, teatro de sombras, projeção e ilusionismo. No Sesc Pompeia.

Sesc Pompeia: Rua Clélia, 93, Água Branca. Dias 12 e 13, sexta e sábado, às 21h e dia 14, domingo, às 18h. R$ 40 (inteira). Venda de ingressos online e na bilheteria local. Livre.