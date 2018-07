Elegância chic e casual dá o tom da Alta Sartoria da Dolce & Gabbana

Depois de toda a exuberância das roupas femininas, foi a vez do desfile de Alta Sartoria, a coleção masculina da Dolce & Gabbana. O lugar escolhido foi a Villa Carlotta, outra pequena propriedade histórica datada de 1690, onde a passarela foi armada. A paisagem de cinema harmonizava com os looks que pareciam ter saído de um figurino de um filme dos anos 60. O enredo seria a história de um bon vivant que além de vestir os ternos mais bem cortados e estruturados à noite em festas de altíssimo luxo, é também visto pela manhã em casa, tomando seu café e curando a ressaca com robes de seda ou longas túnicas bordadas.

A apresentação trouxe trajes, vestidos por modelos e artistas como o rapper Tinie Tempah, o ator Aurelien Muller e o influencer Marco Fantini. "Estou muito cansado! Vestir por volta de 100 homens é muito mais difícil que as modelos. Nas mulheres a gente só sobe o zíper e ela está pronta. Os homens têm a camisa, o colete, o paletó, a gravata...”, contou Domenico Dolce, após o show.

A alta alfaiataria veio mais leve que o habitual. Além da sutileza dada pelo loungewear, o uso do linho e a escolha de tons pastel em várias peças deram o toque casual chic para a coleção, completado por uma nova sugestão para o dress code de moda festa masculino: eliminar as meias. No desfile, a proposta eram calças sempre curtas e sapatos mocassim sem meia, bem no estilo italiano.

A exuberância ficou por conta das lantejoulas, do veludo, dos bordados dourados e motivos pintados à mão em ternos, jaquetas, shorts e pijamas que faziam referência à fauna e flora da locação escolhida para o show. O luxo relembrava ainda a época em que Napoleão frequentava a Villa em Tremezzo – por isso o cetro dourado e mantos imperiais em alguns momentos – arrematado ainda com referências à época do Império Romano, com direito a coroa de louros e tudo.