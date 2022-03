'El Marginal', da Netflix, é a versão realista de 'Prison Break'

Série mais popular da Argentina atualmente, El Marginal chegou discretamente à sua 4ª temporada na Netflix sem abrir mão da verossimilhança nem se perder no roteiro. A produção é uma espécie de versão portenha de Prison Break, só que muito mais violenta, suja e realista. No caso da série norte-americana, a saga de Michael Scofield e seu irmão, Lincoln Burrows, na penitenciária de Fox River desandou totalmente depois da segunda temporada e virou um pastelão. Felizmente isso não aconteceu em El Marginal. A força da série está nas disputas de poder e nas relações que se constituem dentro do ambiente hostil e corrupto de um presídio argentino.

Elenco

O elenco mudou entre as temporadas e o time original se reencontrou na atual, que agora se passa em outro presídio. Pastor, o ex-policial infiltrado na cadeia na primeira sequência, reapareceu e reencontrou os antigos desafetos de San Onofre, cadeia que foi consumida pelas chamas.

Bandidagem

El Marginal reúne a nata viscosa não peneirada da bandidagem em sequências de tirar o fôlego. A série mostra a degradação humana desse coletivo que teve a dignidade tragada pelo sistema carcerário e que luta pela sobrevivência todos os dias sem contar com a proteção do estado, apesar de estar sob sua tutela.

Timaço

Em tempo: o elenco conta com os melhores nomes da TV argentina.

Ficção para os ouvidos

Depois do sucesso de Paciente 63, o Spotify levantou para a coluna alguns dados relacionados ao gênero de ficção científica e à temática da audiossérie de viagem no tempo, no âmbito de podcasts e de música.

Ficção científica

O número de novos podcasts de ficção científica aumentou 103% no mundo em 2021; e o consumo de podcasts de ficção científica aumentou 70% no mundo todo e 45% no Brasil, em 2021. Hoje, a palavra nostalgia é uma das que mais aparece nas playlists de músicas: são mais de 2 milhões de playlists globais e 305 mil só no Brasil.

O orfanato

Considerando os termos “passado” e “viagem no tempo” juntos, são mais de 32 mil playlists globalmente e mais de 29 mil somente no Brasil.

Aliança pragmática

O fim do mundo já inspirou dezenas de séries e ganhou ainda mais adeptos durante a pandemia. Com apenas seis episódios de uma hora, Good Omens, do Amazon Prime Vídeo, bebe nessa fonte, mas de um jeito diferente. A produção acompanha a jornada de dois antagonistas que se unem pelas circunstâncias: um anjo e um demônio querem impedir o apocalipse.

Prazeres

Apesar de serem inimigos hereditários, eles têm algo em comum na série: adoram os prazeres mundanos, como comer um bom prato ou encher a cara. A dupla conclui que esse negócio de fazer o bem e o mal é uma perda de tempo, já que eles se anulam.

Jeitinho

Anjo e demônio começam então a mandar relatórios forjados para suas matrizes e vez ou outra fazem algum serviço para passar o pano. O demônio, por exemplo, foi criador da selfie, mas, embora tenha ficado com os créditos, a Inquisição Espanhola foi ideia dos humanos.