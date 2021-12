Echo, Fire TV e Kindle: ganhe até R$ 200 de desconto em dispositivos Amazon

Eles são o maior sucesso de venda e ainda estão com descontos! Começou nessa sexta-feira (10) uma promoção que oferece até R$ 200 off nos mais incríveis dispositivos Amazon, como Echo, Fire TV e Kindle.

A ofertas ficam válidas até as 9h do dia 24 de dezembro, ou seja, nada mehor do que aproveitar a oportunidade para garantir os presentes de Natal e ainda economizar muito.

Confira algumas das opções logo abaixo - para saber mais detalhes técnicos, ver outras fotos e ler comentários dos clientes, basta clicar nos link correspondentes. Clique aqui para acessar todos os itens em promoção.

Echo Show 10: Smart Display HD de 10,1" com Movimento e Alexa

De R$ 1.899 por R$ 1.699

Echo Dot (4ª Geração): Smart Speaker com Alexa

De R$ 399 por R$ 349

Novo Echo Show 8: Smart Display HD de 8" com Alexa e Câmera de 13 MP

De R$ 999 por R$ 899

Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa

De R$ 349 por R$ 199

Echo Show 8: Smart Speaker com Tela de 8" e Alexa

De R$ 899 por R$ 699

Echo Studio - Smart Speaker com Áudio de Alta Fidelidade e Alexa

De R$ 1.699 por R$ 1.499

Fire TV Stick Lite | Streaming em Full HD com Alexa

R$ 349 por R$ 199

Fire TV Stick 4K com Controle Remoto por Voz com Alexa

De R$ 449 por R$ 339

Novo Fire TV Stick com Controle Remoto por Voz com Alexa

De R$ 379 por R$ 239

Kindle 10ª Geração com Bateria de Longa Duração

De R$ 399 por R$ 319

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.