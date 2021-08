E se eu morrer?

Tal como na psicanálise, na antropologia social ou cultural seus aprendizes são forçados a provar o seu próprio remédio (ou veneno). Em ambas as disciplinas, o aprendizado implica um ambíguo e arriscado trabalho que consiste no fato de o aprendiz viver com o investigado com o intuito de compreendê-lo: de sentir e pensar como ele.

No caso da psicanálise, ocorre a submissão a uma prototípica análise didática na qual o futuro médico torna-se paciente; ou melhor: aceita-se como um doente, pois descobre e aprende que a doença (essa diferenciação extremada) ensina. Já nas antropologias, o observador é obrigado a sair do seu costumeiro e “civilizado” gabinete e sala de aula para morar com os selvagens — com os “índios” –, como se diz no Brasil.

O futuro psicanalista (cuja imago é aquela impactante fotografaria de Freud feita por Max Halberstad) vira um decifrador de compulsões e manias; o aprendiz de antropólogo experimenta línguas e costumes exóticos. Suas subjetividades viram laboratórios e eles entram em contato com a sua fragilidade e a sua ignorância, num processo árduo e arriscado, revelador das contradições e angústias sem as quais não se compreende o diferente. Como prêmio, eles aprendem o poder das diferenças lidas como alternativas e não como enfermidades ou primitivismos.

A prova do remédio antes de tomá-lo é mais comum do que pensamos e certamente ocorre em qualquer aprendizado, mas nestas duas profissões o trocar de lado talvez seja mais profundo e marcante. Que leitor não tome minhas palavras biblicamente, mas como uma ilustração.

Não me esqueço da agonia que se manifestava na véspera das minhas viagens de campo. Sair de casa para depois de alguns dias ou semanas, deitar-se numa rede com a intenção de se entregar ao sono (esse avatar da morte) num lugar remoto, numa palhoça sem paredes e como um intruso, longe do conforto e do carinho dos familiares, era o que me fustigava. Será que eu seria capaz de cumprir a tarefa exigida pelo aprendizado?

Pesquisei o que havia sobre os “meus” nativos, mas na hora de conhecê-los em carne e osso surgia dentro de mim uma enorme insegurança. Um fato que eu – nascido e criado num sistema no qual o maior castigo é a ausência de ficar longe dos seus – jamais havia me dado conta. Como, pois, transformar castigo em aprendizado profissional?

Curiosa profissão essa que me obrigava a viver com selvagens sem roupa e hora certa para comer; para não mencionar a ausência de escrita e de registros de sua língua ou história. E passar ao largo do agressivo preconceito contra os nativos que tornava o projeto ainda mais anormal: como é que uma pessoa “fina” como o senhor – ouvi inúmeras vezes – vai viver com aqueles brutos?

Não se pode ser antropólogo sem ter feito um trabalho de campo e realizado essa cisão consciente entre sua vida e as vidas alheias que, sem censura ou julgamento, deveriam ser observadas e trazidas de volta para interrogar o nosso estabelecido modo de se viver...

Um jovem aprendiz pensava em tudo isso na noite anterior de sua partida do Rio para Belo Horizonte e, dali, para Goiânia, a ponte para uma desconhecida Marabá; por sua vez, a base para seguir para uma Itupiranga de onde, depois de um dia e uma noite a pé, dentro de uma Amazônia até hoje possuída por grileiros, chegava-se, devidamente grilado, à aldeia do povo a ser estudado. O curioso é que ele jamais pensou nos riscos concretos de ser picado por uma cobra ou sofrer um acidente. Sua onipotência o contemplou com uma malária.

Em meio ao oceano de ansiedade, surgia o que levar – cadernos de campo, filmes, bife enlatado e pilhas para lanterna – e, ao lado disso, algumas questões graves e reais: levo facão ou revólver?

Vendo sua agonia, a mulher largou a limpeza e os filhinhos para acalmá-lo.

– Querido, tudo vai dar certo. Por que te atormentas tanto? As situações criam seus consolos. Você vai suportar esse teste e vai realizar um bom trabalho.

As palavras fazem coisas. Mas não há nada como o real para liquidar fantasias e terrores.

– Mas e se eu morrer, o que vai ser das crianças? Apelou o aprendiz como um último recurso, num soluço desesperado.

– Se você morrer não se preocupe. Elas são pequenas e vão te esquecer...

Ele seguiu, fez o trabalho, ficou mais velho do que esperava e hoje conta essa anedota como um alento para os tempos de ansiedade e morte que não merecemos viver.

Tempos no quais um presidente destrambelhado rompe compulsivamente com rotinas institucionais e convoca incertezas. Esses avatares dos golpes.

