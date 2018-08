É grave estado do fotógrafo Richard Avedon O fotógrafo norte-americano Richard Avedon, de 81 anos, famoso por ter fotografado personalidades como Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Jaqueline Kennedy e Audrey Hepburn, está internado em estado grave após sofrer um derrame cerebral no último sábado. Avedon estava no Estado norte-americano do Texas, fazendo fotos para uma reportagem da revista New Yorker. Avedon já trabalhou para revistas como a Harper´s Bazaar e a Vogue.