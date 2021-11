DublaCon, evento brasileiro sobre dublagem, confirma primeiros convidados

A organização da DublaCon, evento brasileiro sobre dublagem marcado para 11 de dezembro em edição virtual , confirmou os primeiros dubladores participantes da convenção.

O evento contará com a presença de nomes como Wendel Bezerra (voz do Bob Esponja), Mauro Ramos (voz do Pumba de O Rei Leão e Sulley de Monstros S.A.), Márcio Simões (voz de atores como Samuel L. Jackson, Will Smith e a voz do Gênio da animação Aladdin), Taryn Szpilman (a voz da Elsa, da franquia Frozen), Duda Espinoza (voz do Capitão América nos filmes da Marvel), Selma Lopes (voz da Marge da série Os Simpsons), Fábio Lucindo (voz do Zac Efron na franquia High School Musical), Cecília Lemes (voz da Chiquinha do seriado Chaves, Zé da Viola (intérprete das canções de Toy Story), dentre outros nomes desse mercado.

"DublaCon significa um ponto de virada no reconhecimento da dublagem brasileira como arte que ela realmente é. Desde sempre, eventos japoneses, pop ou CCXP contam com a participação dos dubladores e sempre fazem muito sucesso, mas ter um evento para a dublagem feito por dubladores e com dubladores é outra coisa. Uma forma de agradecimento para os fãs que nos acompanham e pelo carinho e valorização do nosso trabalho", afirma a dubladora Flora Paulita, voz da boneca de Round 6.

O evento será composto por painéis em que os profissionais da dublagem irão trocar seus conhecimentos e vivências nos estúdios de dublagem, terá exposição sobre a história da dublagem no País e, por fim, homenagens para esses profissionais.

“Fico extremamente feliz e honrado em poder iniciar esse projeto que nada mais é que um momento de alegria e gratidão. Aos dubladores e fãs, meu eterno carinho e admiração, pois a DublaCon será um espaço onde todos poderão ter a mesma sintonia, energia. Vamos comemorar, vibrar, emocionar e torcer juntos”, afirma Ygor Guidoux, idealizador do evento e criador do canal Versão Dublada, um dos maiores canais sobre dublagem do Brasil.

Por fim, a organização da DublaCon já confirmou que a edição de 2022 do evento terá a sua primeira edição presencial.