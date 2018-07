Dominguinhos está internado em São Paulo

O cantor e compositor pernambucano José Domingos de Morais, o Dominguinhos, de 70 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, segundo a assessoria do hospital.

A família de Dominguinhos, que começou a tocar e compor aos oito anos de idade, não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com assessoria do hospital, que diz não ter o costume de divulgar informações sobre seus pacientes, não há previsão de boletim médico sobre o estado de saúde do cantor.