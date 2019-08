Diretor do Festival de Edimburgo diz que artistas recusaram cachê em libras esterlinas

O tradicional festival de artes de Edimburgo enfrentou resistência de alguns artistas que não desejavam receber seu cachê em libras esterlinas, afirmou o diretor do festival, Fergus Linehan, em evento de abertura. De acordo com Linehan, o problema foi causado pela ‘insegurança’ da moeda pós Brexit. As informações são do jornal inglês The Guardian.

Com três semanas de duração, o festival reúne 293 apresentações e mais de 2.500 artistas de diversas nacionalidades. Os espetáculos contemplam as áreas de artes cênicas, música e cinema, entre outros.

Linehan contou que, para assegurar participações no festival deste ano, os organizadores decidiram fixar uma taxa de câmbio entre libras e euros. A moeda britânica atingiu o valor mais baixo dos últimos 28 meses na terça-feira, 6.

Além da flutuação da moeda, o Festival foi também atingido por cortes no financiamento público. Neste ano, o festival teve um orçamento de pouco menos de 12 milhões de libras.