Direção da Record suspente programa de Eliana Uma das últimas representantes da categoria "apresentadora infantil loira", Eliana vai deixar seu posto. Eliana & Alegria, da Record, vai sair do ar. A atração será gravada até 12 de outubro, quando Eliana completará seis anos na emissora. A decisão da diretoria da Record foi tomada nesta semana. A idéia é colocar no lugar um pacotão de filmes e seriados para o público infanto-juvenil. Eliana, que tem contrato com a Record até 2006, tem a promessa da rede de ganhar em março um programa noturno, voltado para a família, na linha de shows. A atração será semanal e pode ir ao ar nas noites de terça-feira. Mas esse não era o dia que a Record tinha reservado para a atração de Ana Hickmann, nova contratada da casa? Bem, esse é um outro problema. O fato é que, apesar de constar em seu contrato o projeto de um programa noturno no canal, a decisão de tirar o Eliana & Alegria do ar pegou a apresentadora de surpresa. Em 2002, ela chegou a dar entrevistas dizendo que tinha aposentado a idéia de comandar um programa para o público adulto. Na época, Eliana até apresentou o resultado de uma pesquisa realizada pela empresa Jaime Troiano Pesquisas de Mercado, que deixava claro que ela era marca forte para o público de até 12 anos, e que não deveria abandonar esse nicho. Já a assessoria da apresentadora garante que Eliana ficou muito feliz com a chance de comandar uma atração em horário nobre. Eliana já tinha sido sondada pela Record para assumir um programa do gênero no lugar de Adriane Galisteu, que deixou o É Show. Na época, a apresentadora não aceitou. Eliana deve também integrar, ao lado de Márcio Garcia e Ana Hickmann, a equipe que comandará a programação de verão da Record, em janeiro. A emissora pretende colocar no ar um projeto parecido com o do Bahia 50 Graus, que Galisteu e Otaviano Costa apresentaram no ano passado, direto de Salvador. Um dos problemas da saída do Eliana & Alegria do ar em outubro são os contratos publicitários que a apresentadora tem até dezembro. Para cumpri-los, a Record colocará esses merchandisings entre os filmes e seriados que entrarão no horário.