Diogo Nogueira e Orquestra de Ouro Preto fazem dueto com sambas

O fim de semana tem farta programação musical, com shows de samba, MPB, reggae e música clássica. Nomes como Diogo Nogueira, Zeca Baleiro, Maneva e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) se apresentam também. Veja ainda opções de exposições e peças de teatro.

MÚSICA

Dueto

Violino e cavaquinho embalam a noite de quem ficar em casa neste sábado, 18, à noite. O cantor Diogo Nogueira e a Orquestra Ouro Preto, sob regência do maestro Rodrigo Toffolo, apresentam um espetáculo gravado no Rio de Janeiro. Juntos, eles interpretam clássicos do samba e músicas de compositores como Cazuza, Djavan e Ivan Lins. Sáb. (18), 20h30. Grátis. Canal 500 da Claro TV e bit.ly/livediogosinfonico

Virada de sucessos

Zeca Baleiro é uma das atrações da Virada Sustentável, em show no palco do Teatro Sergio Cardoso. Entre as músicas estarão sucessos como Telegrama e Quase Nada. Sáb. (18), 20h20. Grátis. bit.ly/livezecavirada

Para elas

O Coral Jovem do Estado, com regência de Tiago Pinheiro, apresenta um programa dedicado às compositoras. Estão músicas como Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga, La Source, de Lili Boulanger, e Mistério, de Joyce Moreno. Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Hoje (17), com exibição on-line e gratuita, e sáb. (18), 20h. R$ 30. bit.ly/concertocoraljovem

Programa especial

O maestro o britânico Neil Thomson comanda a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Hoje (17) e sábado (18), o destaque será para as Variações Enigma, do compositor Edward Elgar. No domingo (19), em concerto gratuito, haverá A Consagração da Casa, de Beethoven. Sala São Paulo. Pça Júlio Prestes, 16, Luz. Hoje, 20h; sáb., 16h30 e dom., 11. R$ 50/ R$ 100. bit.ly/concertoneil

Ópera de Piazzolla

A ópera María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla, ganha versão dirigida pelo cineasta Kiko Goifman, com a soprano Catalina Cuervo e o barítono Gustavo Feulien. A obra, que conta a história de uma prostituta, tem a participação da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coro Lírico, sob direção musical e regência de Roberto Minczuk, de integrantes do Balé da Cidade, de artistas circenses e de atrizes da grife Daspu. Theatro Municipal de São Paulo. Pça Ramos de Azevedo, s/nº, Sé. Hoje (17), 19h; sáb. (18), 17h e 20h; dom. (19), 17h. R$ 20/R$ 100. theatromunicipal.org.br

À meia luz

Um sexteto de cordas, iluminado apenas por luz de velas, executa as Quatro Estações, de Vivaldi, e Hallelujah “Messias”, de Handel, no espetáculo Candlelight. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, S/N. Portão 03. Parque Ibirapuera. Sáb. (18) e dom. (19), 19h e 21h. r$ 146. bit.ly/concertocandle

No reggae

A banda Maneva volta aos palcos com o lançamento do álbum Caleidoscópio. Além de novas músicas como Banco de Areia, Me Deixa e Lágrimas de Alegria, a apresentação terá os sucessos Seja Para Mim e O Destino Não Quis. Espaço das Américas. R Tagipuru, 795, Barra Funda. Sáb. (18), 20h30. R$ 100/R$ 1.440. bit.ly/showmaneva

Música no campo

Dentro da programação do Circuito Sesc de Artes, a cantora Badi Assad faz apresentação virtual direto do Sesc São Carlos, com repertório que dialoga com a vida e a arte do interior de São Paulo. Sáb. (18), 19h. @sescsaocarlos

TEATRO

Para rir

A comédia Rose, a Doméstica do Brasil – solo do ator Lindsay Paulino (foto), que a interpreta em séries como Baby e Rose e Treme-Treme, do canal Multishow – volta aos palcos depois de uma pausa em razão da pandemia. O enredo traz a história da doméstica que, após viralizar na internet cantando músicas da estrela pop Beyoncé, se torna um ídolo do público gay. A direção é de Adriana Soares. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Sáb. (18), 21h (esgotado) e dom. (19), 19h. R$ 30/ R$ 80. teatrojsafra.com.br; ingressos: eventim.com.br

Nova realidade

A peça online Pais de Planta, do Grupo Novoà, narra a conturbada relação do jovem casal Bruno (Rodrigo Sodré) e Júlio (Felipe Leite), que enfrenta um momento delicado durante a pandemia. Eles têm o apoio das exóticas sessões de terapia da Dra. Lillian (Ângela Bertolini). O texto e a direção são de João Hannuch. Sáb. (18), 20h, e dom. (19), 18h. Via Zoom. R$ 20. bit.ly/teatropaisdeplanta

EXPOSIÇÃO

No mundo virtual

A mostra coletiva e imersiva A Outra Realidade, com curadoria de Marcello Dantas, reúne obras em realidade virtual criadas por artistas contemporâneos de diversos países. O inglês Antony Gormley, em parceria com a astrônoma indiana Priyamvada Natarajan, produziu, a partir de dados coletados da Nasa, a experiência imersiva Lunatick. A dupla brasileira Motta & Lima apresenta a narrativa Memória Coletiva, na qual o visitante interage com um ambiente virtual. Inauguração: hoje (17). Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. 3ª a dom., 9h/20h. R$ 25. Até 16/1/22; farolsantander.com.br

Na cidade real

A 2ª edição do NaLata Festival Internacional de Arte Urbana terá obras de 11 artistas nacionais e internacionais, como o americano Obey, Jason Peters, DozeGreen, Verena Smit, Finok, Zéh Palito, Heloisa Hariadne e Kika Carvalho, que pintarão painéis no bairro de Pinheiros. Curadoria: Luan Cardoso. A partir de 2ª (20). Grátis. @nalata.festival

Corpos

A exposição Antonio Henrique Amaral: Pelo Avesso apresenta desenhos, gravuras e pinturas do artista paulistano morto em 2015, conhecido pela icônica obra Bananas. A mostra pretende mostrar o lado menos usual de Amaral, com foco no corpo humano. Entre as obras selecionadas estão Os Corpos e a Luz, de 1996, e Mulher com Folha Verde, de 1957. Inauguração: 3ª (21). Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jardins. 3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/17h. Grátis. www.casatriangulo.com

VARIADOS

Tem que suar

A 9ª edição da Semana Move Brasil, ação mundial que na América Latina é coordenada pelo Sesc SP, terá ações presenciais e online, todas gratuitas, para incentivar a prática de atividades esportivas e de lazer. Na abertura, neste sábado (18), às 10h30, no Sesc Bom Retiro, na região central de cidade, haverá exercícios ao som de ritmos variados. No mesmo dia, em bate-papo virtual, às 16h, especialistas falam sobre a importância da prática de atividade física para pessoas que tiveram covid (@sescpqdompedro). No domingo, às 10h, a Manhã Zen terá aula virtual de ioga (@sescpompeia). Programação completa em brasil.semanamuevela.com

Cinema

A 14ª edição do Entretodos – Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos segue até o dia 26 de setembro, com programação online que exibe gratuitamente filmes de até 25 minutos. Neste ano, o destaque é para produções que abordam temas relacionados à pandemia, como luto, resiliência, afeto e migração de povos, entre outros. É possível votar nos filmes da mostra competitiva, divididos em oito categorias. Programação completa em www.entretodos.com.br

Bate-papo

A Bibliotecas de São Paulo realiza bate-papos com escritores brasileiros, com transmissão ao vivo pelo Facebook da instituição. Nesta segunda (20), o escritor Jefferson Tenório, do recente O Avesso da Pele (Cia. das Letras), fala sua trajetória às 19h). Transmissão pelo facebook.com/BSPbiblioteca