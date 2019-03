Dick Dale, rei do 'Surf Guitar' e autor de 'Misirlou', morre aos 81 anos

Dick Dale, o homem que ganhou o título de rei do 'Surf Guitar', morreu aos 81 anos. Seu antigo baixista afirmou, ao Los Angeles Times Report, que Dick Dale morreu no sábado, à noite. Nenhum outro detalhe foi divulgado.

Surfista ávido, começou a construir uma legião devota de fãs pela cidade de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, no final dos anos de 1950 e começo da década seguinte, mas viu a "Invasão Britânica", movimento do Rock que incluiu os Beatles e Rolling Stones, diminuir sua popularidade. Sua imagem voltou a crescer perante aos fãs quando Quentin Tarantino, em 1994, utilizou a música "Misirlou" como tema de abertura do filme Pulp Fiction.

Dale dizia que ele entregava seu estilo tentando combinar os sons de ondas quebrando no oceano com melodias do Rock. / AP / Reuters