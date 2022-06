Diana Ross espalha amor no Festival de Glastonbury

Foi um caso de amor banhado pelo sol entre Diana Ross e os participantes do Festival de Glastonbury neste domingo, 26, que assistiram ao show da cantora norte-americana que se apresentou no espaço destinado às "lendas" no último dia do evento.

Com um vestido brilhante, um adorno com penas e brincos que poderiam ser usados como pequenos lustres, Ross começou a festa com I'm Coming Out.

A cantora e atriz, que já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo mundo, chegou à fama nos anos 1960 com o grupo The Supremes, antes de começar a carreira solo em 1970.

As canções dos Supremes Baby Love, Stop! In the Name of Love e You Can't Hurry Love deixaram o público extasiado. "Tantas canções sobre amor", refletiu a artista.

Ross, de 78 anos, deveria participar em 2020, antes da pandemia causar o cancelamento do festival por dois anos seguidos.

"Eu me mantive forte e determinada para chegar até aqui com vocês", disse a cantora. "Estou muito empolgada."