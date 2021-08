Dia dos Pais: Echo Alexa e notebook com desconto de até R$ 500

Todo mundo sabe que o principal em uma data especial como o Dia dos Pais é demonstrar todo o seu amor em pequenos gestos cotidianos. Mas a gente também sabe que, sempre que possível, surpreender uma pessoa querida com um presente inesquecível pode ser algo maravilhoso - tanto para você quanto para ela.

Por isso, selecionamos 10 opções de presentes à venda na Amazon, e o melhor, todos com descontos! Porque economizar é sempre bom.

Tem os disputados Echo Dot Alexa, que estão com R$ 100 de desconto, e também o moderníssimo smartphone Positivo Q20, com R$ 200 off, além no notebook Dell Inspiron 11ª Geração, com preço R$ 502,94 a menos do que o valor original.

Confira as sugestões logo abaixo e adquira agora mesmo o seu preferido, para dar tempo de a compra chegar em casa a tempo da comemoração, marcada para o próximo domingo, 8 de agosto.

10 sugestões de presentes para o Dia dos Pais

Smartphone Positivo Q20 (economize R$ 200)

Com acabamento premium em vidro e bordas finas, o celular oferece uma experiência imersiva graças à tela de 6,1 polegadas. Vem com 128 gigas de armazenamento, câmera frontal de 8 megapixel e tripla câmera na traseira, sendo que a principal possui 13 mp.

Echo Dot Alexa 3ª Geração (economize R$ 100)

Ele é o smart speaker com Alexa de maior sucesso da Amazon. Funciona com comandos de voz e possibilita agilidade e modernidade no dia a dia: é possível checar previsão do tempo, tocar músicas, trancar portas, ouvir as principais notícias do dia e buscar qualquer outra informação.

Notebook Dell Inspiron i15-3501-A60P 11ª Geração (economize R$ 502,94)

Mais leve do que as versões tradicionais, o notebook facilita ainda mais seu transporte para qualquer lugar. Ele possui tecnologia avançada que permite uma capacidade de resposta incrível, que permite a realização de tarefas simultâneas de forma tranquila e sem problemas. Também possibilita transmissão de vídeos e conversas online com alta qualidade e menos travamentos.

Hugo Boss Bottled Night Eau de Toilette 50ml (economize R$ 97,96)

O perfume da Hugo Boss é uma arma secreta de sedução para os homens, com fragrância intensa para personalidades firmes e irreverentes. Traz notas de folha de bétula e cardamomo, revelando notas amadeiradas e exóticas.

Fone de Ouvido Bluetooth Motorola Pulse Escape+ (economize R$ 152,96)

O fone de ouvido da Motorola é resistente à água e à poeira, para que você possa usá-lo com confiança na chuva ou na academia. O isolamento do ruído ajuda a bloquear o mundo ao seu redor para que você possa ouvir sua música com mais clareza, enquanto as almofadas das orelhas proporcionam muito mais conforto. Além disso, a bateria recarregável oferece até 20 horas de tempo de reprodução.

Pasta Lenna's Carteiro (economize R$ 30)

Confeccionada em material sintético leve e super-resistente, a pasta possui forro estampado e ferragens na cor prata. Pode comportar notebook, livros e vários outros materiais, por isso, é ideal para todas as situações. Também vem com alça transversal e regulável, além de bolso interno, externo e na parte de trás.

Relógio Smartwatch Garmin Forerunner (economize R$ 182,68)

Com o smartwarch da Garmin, é possível realizar todos os exercícios, como nadar, andar de bicicleta e correr, já que ele possui vários sistemas de satélite para acompanhar com precisão suas atividade. No visor inteligente, dá para mudar a rotina de treino sempre que quiser, pois ele vem com perfis pré-carregados para corrida, triatlo, ciclismo e muito mais. Oferece, ainda, sugestões de treinos diários com base em sua carga de treino atual, capacidade de armazenamento de até 500 músicas e possibilidade de pagamentos por meio do visor.

Whisky Johnnie Walker Double Black 1L (economize R$ 18,91)

A bebida é inspirada nos sabores icônicos do Johnnie Walker Black Label, transformando-a em um blend com com intensidade sem igual. Ótimo em qualquer ocasião, o whisky é melhor apreciado com água, para que seja possível desvendar suas complexas camadas de sabor defumado e rico em especiarias.

Console Xbox Series S (economize R$ 279,10)

O modelo é o melhor e mais elegante da marca, com taxas de quadros mais altas, tempos de carregamento mais rápidos e mundos mais ricos e dinâmicos. O desempenho e a velocidade são de última geração, em um formato compacto e totalmente digital. Com ele, dá para jogar com milhares de títulos de todos os gêneros.

Caixa de Som Bluetooth Essential Sound Go I2go (economize R$ 33,82)

Com seus alto-falantes potentes, a caixa de som garante uma experiência sonora intensa, que proporciona graves poderosos e dinâmicos, além de um som nítido. Vale destacar que este modelo é resistente à água, vem com conexão Bluetooth 5.0 e oferece bateria com duração de até 8 horas.

