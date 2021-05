Dia dos Namorados: 10 dicas de presentes para curtir a data em casa

O dia 12 de junho está logo aí, portanto, se você pensa em surpreender a pessoa que você ama com um presente incrível, já é hora de fazer a escolha e a compra online - para chegar tudo a tempo.

A Amazon preparou uma página especial para celebrar a data, com sugestões divididas por categorias e faixa de preço, além de centenas de produtos que entraram em oferta para a ocasião.

Fizemos uma seleção de 10 presentes incríveis para dar para o seu amor, que vão deixar a comemoração a dois em casa ainda mais gostosa.

10 presentes para curtir o Dia dos Namorados em casa

Vitrola Chrome Light Blue com USB e Bluetooth (R$ 589)

Imagina o clima romântico que dá para criar com essa linda vitrola e um bom vinil (clique aqui para ver os discos à venda). Além de ser um presente inesquecível, ainda vira peça de decoração das mais lindas. Acesse a lista com outros tipos de vitrolas disponíveis.

Kit para Vinho Inspire Inox Oster (R$ 249,90)

Para quem gosta de um bom vinho, nada melhor do que ter todos os acessórios necessários tanto para a abertura da garrafa quanto para seu melhor armazenamento. Este estojo exclusivo de couro traz abridor elétrico de vinho em aço inoxidável, cortador de lacres de alumínio, anel antigotas para servir a bebida e bomba a vácuo para fechar a garrafa.

Vinho Tinto Portas de Lisboa Castelão (R$ 97,83)

Se você comprou o kit para vinhos, agora falta o vinho. O Portas de Lisboa é um dos melhor avaliados pelo site da Amazon. Ele é meio seco, com aromas de compota de frutas vermelhas e especiarias. Na boca, é aveludado, deixando uma sensação agradável de fruta vermelha madura. Confira a loja de vinho e espumantes da Amazon para ver outras centenas de opções de bebidas.

Smart TV LED 58" 4K UHD Crystal Samsung UN58TU7020GXZD (R$ 2.999)

Imagina assistir a um filme em uma Smart TV de 58 polegadas? Simplesmente uma experiência imersiva e fascinante. E é isso que você pode obter com esta opção da Samsung, que tem tudo para ser um presente inesquecível. Após presentear seu amor, é só escolher a sessão preferida para os dois e curtir a noite juntinhos.

Pipoqueira Pop Bowl Vermelho Mondial (R$ 134,90)

E, já que a sessão de cinema será em casa, dá para completar a experiência com uma pipoqueira elétrica. Fácil de usar, ela não precisa de óleo e vem com um bowl exclusivo para facilitar na hora de servir. Definiticamente, um clima real (e gostinho) de cinema.

Almofada Porta Pipoca Movie (R$ 101,91)

Quer deixar tudo ainda mais divertido? Outra opção para incrementar a sessão de cinema em casa é presentear seu namorado ou sua namorada com essa almofada divertida e super útil. Ela já vem com um balde de pipoca e até quatro copos de até 550 ml, acoplados a ela. Depois, é só se sentar no sofá e curtir a sessão.

Console Nintendo Switch - Azul Neon e Vermelho Neon (R$ 2.420,99)

Que tal promover um jogo no Dia dos Namorados? O Nintendo Switch foi desenvolvido para fazer parte da sua vida, transformando-se de um console doméstico em um console portátil num piscar de olhos. É diversão na certa! Dá para jogar seus jogos favoritos, onde quiser e na hora que preferir.

Conjunto Fondue Inox com Base Giratória 23 Peças Euro Preto (R$ 379,90)

Se a ideia é surpreender, a dica é comprar esse conjunto de fondue e preparar uma noite especial à base de queijos e chocolate. O produto da Euro possui base giratória, garfos com cores indicativas e capacidade para até 1.400 ml. Vem com uma espiriteira, que mantem o fondue aquecido.

Caixa de Som Bluetooth LG XBOOM Go PL5 (R$ 449,99)

Com desconto de 12%, a caixa bluetooth da LG tem autonomia de até 18 horas e pode proporcionar dias e noites com muita música boa - e som cristiano, da mais alta qualidade. Além disso, vem com sistema de Luzes Multicoloridas, que podem piscam no ritmo da música, em diversas intensidades.

Novo Echo (4ª Geração), com Som Premium e Alexa (R$ 749)

Sempre na lista de presentes em todas as ocasiões, o Echo é um dos produtos mais vendidos da Amazon. Esta versão vem com novo visual e som ainda melhor. Com ele, dá para fazer inúmeras atividades ativadas facilmente por comandos de voz. A assistente virtual Alexa pode, em instantes, tocar sua música preferida, buscar qualquer informação nos jornais, controlar aparelhos de sua casa (com o sistema Casa Inteligente) e fazer chamadas para amigos e familiares. As opções são infinitas. É um presente e tanto!

