'Dexter: New Blood' acerta fim desastroso do passado

Era impossível falar do retorno de Dexter logo na estreia de New Blood. As cicatrizes da decepção com aquele encerramento deplorável ainda estavam latentes. E era necessário manter as expectativas controladas para, nove anos depois, ver o que a Showtime inventaria para ressuscitar o serial killer mais querido da TV – que nunca morreu. Agora, depois de assistir aos 10 episódios exibidos simultaneamente no canal gringo e na Paramount+, é possível dizer com tranquilidade: a nova etapa da série faz jus à personagem, resgata uma identidade que ficou perdida próximo do final anterior e corrige o desfecho desastroso. Mas resta uma questão: terá spin-off?

Desconexão

New Blood começou propositalmente buscando uma ruptura com os anos passados do assassino de bandidos, que agora se apresenta como Jim Lindsay. E isso não se refletiu só no texto. A fotografia, a trilha sonora, a aura ao redor do protagonista refletiram a nova vida que ele escolheu: o frio, a neve, o isolamento. A fictícia e minúscula Iron Lake, num canto inóspito do Estado de Nova York, representa os anos de congelamento do assassino. Que em nada tem a ver com a alegria latina, ensolarada e superpopulacional de Miami. Mas só até um filho de papai e o filho de Jim, digo, Dexter, aparecerem. O primeiro desperta tudo que estava adormecido no assassino. E o segundo, o agora adolescente Harrison, traz à tona conflitos que Dexter não contava enfrentar.

Golaços

Nesta nova fase, o “fantasma” do pai de Dexter que fazia as vezes de consciência do protagonista é substituído pela irmã, Debra. Excelente recurso narrativo para aproveitar a morte dela – e os sentimentos de culpa dele – e a química excepcional de Michael C. Hall e Jennifer Carpenter. Outra mulher digna de destaque é a namorada de Dexter, a chefe de polícia Angela Bishop (Julia Jones). Personagem impecavelmente bem construída, de uma mente genial e que merece um spin-off só dela.

Conclusões

O desfecho entrega tudo o que era esperado de um final honroso aos anos de sucesso que a série ostentou. Definida desde o início como uma minissérie, a trama fechou ciclos de forma consistente. Mas deixou pequenas pontas soltas suficientes para eventuais novas histórias.

Lista

Punhalada

