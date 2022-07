Mulher acusada de ser racista contra filhos de Giovanna Ewbank é solta em Portugal

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estavam com seus filhos no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, no sábado, 30, quando uma mulher foi racista com as crianças. O vídeo que viralizou na internet, mostra Giovanna revoltada com as falas preconceituosas e enfrentando a mulher, enquanto Bruno chama a polícia. “Racista nojenta”, disse Giovanna encarando a moça.

Leia Também Giovana Ewbank sai em defesa dos filhos após episódio de racismo em Portugal

Segundo nota divulgada pela assessoria do casal, a mulher branca que passava em frente ao restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também uma família de turistas angolanos que estava no local. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros xingamentos, como "pretos imundos". Os atores já informaram que prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal português O Público, neste domingo, 31, a mulher foi presa após os ataques. No entanto, a detenção só aconteceu pelo fato de a ofensora ter injuriado funcionários da Guarda Nacional Republicana (GNR) que tomaram conta da ocorrência. A Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR informou que a mulher estava alcoolizada no momento da detenção e já foi solta.