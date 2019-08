Desfile de moda praia toma o Mercado Municipal, com Sasha na passarela

Um desfile inusitado e inédito foi armado em pleno Mercado Municipal de São Paulo, nesta quinta-feira, 29. Em uma longa passarela, estendida em um salão no térreo do mercado, a Água de Coco, marca de moda praia, apresentou sua coleção de verão, com biquínis, babados e balangandãs, inspirada em ingredientes e alimentos triviais da culinária brasileira.

Sasha Meneghel, investindo agora na carreira de modelo, abriu o desfile ao som de Pretinho da Serrinha e da cantora Paula Lima. A top Lea T também foi um dos destaques do casting, que contou com modelos plus size e transexuais.

O desfile atrasou duas horas e só começou quando a apresentadora Xuxa Meneghel chegou à plateia. Sasha, estava em Nova York e desembarcou hoje em São Paulo. O pai da modelo, Luciano Szafir, também assistia à apresentação, ao lado de jornalistas, blogueiras e convidadas da marca.

Na coleção, assinada por Liana Thomaz, não faltaram referências ao mercado e à culinária brasileira. A começar pela estamparia em seda lembrado as lonas das barracas, e pelos biquínis e maiôs ilustrados com ingredientes frescos como frutos do mar, caranguejos e lagosta.

As modelagens amplas em linho, tecido-chave da próxima estação, foram outros pontos altos da coleção, evocando a rusticidade dos sacos e fardos usados para armazenar alimentos. Amarrações tirada de aventais, com ilhós em couro eco, decoravam parte das peças.

Em parceria com a Cola-Cola, o desfile trouxe ainda uma collab com lenços de poás, reproduzindo o gás do refrigerante. No final, uma rodada do clássico sanduíche de mortadela (numa versão light e bem mais delicada) encerrou a festa.