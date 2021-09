Descubra quais os 10 produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon

É sempre legal ver a lista de mais vendidos das lojas online, seja por curiosidade mesmo ou para ter uma ideia do que as outras pessoas estão buscando e poder encontrar algo interessante também.

Com milhares de produtos à venda, a Amazon deixa à disposição dos consumidores várias listas com os itens mais vendidos em cada categoria, atualizadas por hora. Nesta sexta (10), na seção de eletrônicos, uma das mais disputadas, estavam artigo como smartphones, câmera de monitoramento, Kindle e dispositivos de TV e com Alexa.

Abaixo, reunimos os 10 itens eletrônicos mais vendidos, para você se inspirar e quem sabe levar algum pra casa. Lembrando que quem é assinante Amazon Prime ganha entrega grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade.

10 eletrônicos mais vendidos na Amazon

1 - Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa

O smart speaker de maior sucesso da Amazon lidera a lista. Controlado por voz com a Alexa, ele é perfeito para qualquer ambiente. Você pode pedir músicas, notícias, informações e muito mais, além de ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente com sua voz.

2 - Kindle 10ª Geração

O dispositivo de leitura da Amazon possui luz embutida ajustável, que permite que você leia confortavelmente por horas, em lugares abertos ou fechados, durante o dia ou a noite. Você pode escolher entre milhares de livros e armazená-los em sua biblioteca, que cabe nas suas mãos.

3 - Smartphone Poco X3 PRO 256 GB Phantom Black

O smartphone da Xiaomi vem com tela de 6,67 polegadas e processador potente. É equipado com quatro câmeras traseiras, sendo a lente principal de 48 megapixels.

4 - Novo Echo Dot (4ª Geração)

O novo modelo Echo Dot ficou ainda melhor, agora com design de áudio mais moderno, com direcionamento frontal, garantindo mais graves e um som completo. Com o dispositivo, é possível pedir para Alexa tocar músicas, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão do tempo, criar alarmes e controlar dispositivos de casa inteligente.

5 - Xiaomi Redmi 9T 6GB+128GB LTE Carbon Gray

O smartphone é completo, com ótimas câmeras e bastante espaço interno. Com processador potente, garante rapidez em jogos online e na hora de usar vários aplicativos ao mesmo tempo. A bateria de 6000 mAh garante excelente autonomia e longas horas longe da tomada.

6 - Google Chromecast 3 - Streaming em Full HD

Com o dispositivo, dá para reproduzir seus conteúdos de entretenimento favoritos na TV, utilizando seu smartphone, notebook ou tablet. Basta plugar o Chromecast atrás da televisão, conectá-lo ao Wi-Fi e começar a transmitir. São mais de 1.000 aplicativos disponíveis para Android e Iphone, incluindo Netflix, YouTube, Prime Video , Disney+, Vivo Play e HBO Max.

7 - Câmera de Monitoramento 360º TP-Link

São muitas as funcionalidades da câmera de monitoramento TP-Link, que possui vídeo de alta definição, visão noturna (com alcance visual de até 9 metros) e detecção de movimento (que notifica quando a câmera detecta algo se movendo).

8 - Fire TV Stick 4K com Controle Remoto por Voz com Alexa

Ao conectar esse poderoso dispositivo em sua TV, é possível assistir ao seus conteúdos favoritos, incluindo aplicativos como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV e Telecine. Também dá para ver cerca de 100.000 filmes e episódios de séries, inclusos na assinatura do Amazon Prime.

9 - Xiaomi Redmi Note 10 4GB+64GB Onyx Gray

Com tela de 6,43 polegadas, o smartphone conta com 64 gigas de armazenamento interno, câmera frontal de 13 megapixels e câmera traseira de 48 megapixels. Vem, ainda, com som estéreo e bateria de 5.000 mAh, com carregamento rápido.

10 - Mi TV Stick Preto Xiaomi

Vai viajar e não quer perder o último episódio da sua série favorita? Seu filho não quer perder as lives do YouTube? Acesse os seus serviços de streaming e muito mais, de qualquer lugar, com o Xiaomi TV Stick, seu dispositivo streaming media player portátil.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.