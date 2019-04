Lollapalooza 2019 ao vivo: como acompanhar o festival de casa

Os fãs de música que não conseguiram ingressos para o Lollapalooza Brasil 2019 ainda poderão assistir aos shows de casa, com lineup que inclui nomes de Arctic Monkeys e Sam Smith a Lenny Kravitz. A única apresentação que não passará na TV nem nas plataformas de streaming é a de Kendrick Lamar, que encerra o evento e negou os direitos de transmissão.

Abaixo, descubra como acompanhar o Lolla ao vivo:

Lollapalooza Brasil 2019 na TV:

Na TV paga, o Multishow e o Canal Bis irão transmitir todos os dias de festival ao vivo, a partir das 14h. Além dos palcos, ambas as emissoras também vão cobrir os bastidores do festival, com entrevistas exclusivas e imagens do que acontece antes e depois das apresentações.

Na TV aberta, a Rede Globo também irá exibir compilados diários do Lollapalooza Brasil, mas que irão ao ar em horários específicos da programação noturna: às 0h57 (sexta para sábado); às 0h24 (de sábado para domingo); e às 1h40 (de domingo para segunda-feira).

Lollapalooza Brasil 2019 no streaming:

Tanto o Multishow Play quanto o Bis Play vão disponibilizar as mesmas apresentações em VOD e em streaming que serão transmitidas na TV.

A diferença fica com a Globo, que irá mostrar a programação completa de dois palcos (Adidas e Perry’s By Doritos) através do Globoplay. Alguns dos nomes que se apresentarão por lá são Troye Sivan, Tiësto, Jorja Smith, Steve Aoki, Letrux e Iza.

Cobertura em tempo real

A equipe do Estado também estará presente durante os três dias do Lollapalooza Brasil 2019, desde a abertura dos portões. Para acompanhar tudo o que acontecepor lá em tempo real, é só clicar neste link.