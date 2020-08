Departamento de Fomento Indireto da Secretaria Especial da Cultura tem novo diretor

O advogado Paulo Roberto Tellechea Sanchotene é o novo diretor do Departamento de Fomento Indireto, da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, que pertence à Secretaria Especial de Cultura. Ele colabora com artigos para o site do Instituto Liberal, liderado por Rodrigo Constantino, onde já publicou textos como Por um partido de direita no Brasil e Guedes e o funcionalismo parasita, e também para a revista Esmeril.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, 27.

Ao Departamento de Fomento Indireto compete, segundo informações da Secretaria Especial da Cultura, entre outras ações, elaborar editais dos processos seletivos dos programas e dos projetos do mecanismo incentivo a projetos culturais.

Sanchotene fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde apresentou a dissertação O Direito como Zetema: Eric Voegelin e o papel do Direito na busca pela verdade.

Em janeiro, ele fez um post sobre o Roberto Alvim, então secretário especial da Cultura, que apresentou o projeto do Governo para a cultura em um vídeo em que fazia referências ao nazismo. Ele começa o texto com a pergunta: "Paulo, o vídeo do Alvim seria sinal das reais intenções do governo?" E já começa a respoder: "Pergunta pertinente. Tenho-na escutado bastante. Não tenho ligação oficial com o governo, mas sou apoiador. Me sinto obrigado a tentar respondê-la. O vídeo do Alvim causou mal-estar generalizado. Todo mundo que tinha dúvidas, agora tem certezas. Quem já achava, agora teria prova. 'Pronto. Revelaram-se.' O governo tem nacionalistas. Pois até os nacionalistas estão se perguntando se há nazistas infiltrados por causa do vídeo. Esse é o tamanho da confusão gerada pelo Alvim. (...)"

O Diário Oficial também trouxe a nomeação de Rogerio Silva Paes para o cargo de gerente de projeto da secretaria.