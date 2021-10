Oiê, obrigado por entrar no meu canal. Não esqueça de deixar o seu like. Hoje, vou falar de uma coisa muito especial, vou fazer uma dancinha, elogiar um filme da Marvel e ensinar a preparar uma yakissoba com Sonho de Valsa e Fandangos de presunto.

Deixe o seu like. Faça esse curso de idiomas, compre esses óculos escuros e tome o Whey Protein mais aditivado da praça. Quer perder a barriga? Você pode perder essas gordurinhas apenas tomando água e fazendo 30 segundos de exercícios por dia. Não seja preguiçoso! Só não está em forma quem não quer.

Deixe o seu like. Assista uma partida de cinco horas de videogame. Jogo futebol online e games de tiro. Faço comentários pretensamente engraçados durante o jogo. Tudo é racismo agora? Homofóbico, eu? Odeio esse mimimi.

Deixe o seu like. Não tenho formação em medicina, mas vou provar que as vacinas não funcionam. Quer vencer a covid? Entre no link abaixo e compre esse kit sensacional. Tomando essas pílulas de farinha, você vai aumentar a imunidade contra o vírus e vencer a impotência.

Deixe o seu like. Saiba a verdade por trás do 11 de Setembro. Entenda o que a mídia tanto esconde. Vou revelar nos próximos vídeos a verdadeira identidade alienígena de Joe Biden, Angela Merkel e outros líderes globalistas.

Deixe o seu like. Aprenda a construir sua própria Kalashnikov com apenas um rolo de durex, dois pedaços de pau e um elástico de tamanho intermediário. Nos próximos vídeos, aprenda como ameaçar um ministro do Supremo e não ser descoberto.

Deixe o seu like. Vou elogiar a ditadura durante os próximos 15 minutos. Falar de Deus e dos benefícios da tortura na mesma frase. Vou terminar fazendo uma oração e queimando três livros ao vivo.

Deixe o seu like. “Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. (...) O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo. Isso é muito, é uma sólida base, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo.”

Deixe o seu like. Deixe sua carteira. Deixe o seu caráter. Deixe a sua humanidade. Deixe o seu bom gosto. Deixe a sua cultura. Deixe a sua inteligência. Deixe o seu amor. Deixe o seu bom senso. Deixe as calças. Fique nu. Olhe-se no espelho. Sinta alguma vergonha, por favor.

* Gilberto Amendola é repórter do Estadão e observador da vida urbana