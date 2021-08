De live com Ivete Sangalo à passeio de patinação no gelo: veja o que fazer no final de semana

Música

Nova turnê

Acompanhado de banda, o cantor Thiaguinho apresenta pela primeira vez na cidade a turnê Infinito, baseada no álbum que ele lançou no começo deste ano nas plataformas digitais. No repertório, novas composições e hits de carreira. Sáb. (28), 19h30; dom. (29), 18h30. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 120/R$ 1.920. www.ticket360.com.br

Ivete e convidados

A cantora Ivete Sangalo apresenta o Feijokê da Veveta, uma live na qual irá receber a Banda Eva, o ator Ary Fontoura e o atleta olímpico Douglas Souza para uma tarde de videokê e bate papo com os fãs. Sáb. (28), 14h. Grátis. @iveteangalo

Titãs e Carlinhos Brown

Carlinhos Brown e Titãs estarão pela primeira vez juntos em um palco para uma apresentação virtual dentro da programação do eFestival. A ideia é que o grupo de rock paulistano e o cantor e compositor baiano façam uma mistura de ritmos e sonoridades. Sáb. (28), 18h. Grátis. Canal 500 da Claro TV.

Amor em blocos

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro mostra a turnê Balada Para um Ex-Amor na qual apresenta, em blocos temáticos, músicas como Bandolins, Taxímetro, Lua e Flor e Eu Quero Ser Feliz Agora. Hoje (27) e sáb. (28), 21h. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio. R$99/R$ 239. www.eventim.com.br

Da Virada

Dudu Nobre e Oswaldo Montenegro estão na programação da #ViradaSP Online, maratona cultural com música, artes cênicas e cultura urbana promovida pelo governo do estado. Dentro da programação que tem início ao meio-dia, Montenegro faz seu show às 18h10 e Nobre às 22h. Sáb. (28). Grátis. www.culturaemcasa.com.br

Samba e funk

Fundada nos anos 1970, a banda Black Rio continua na ativa e mostra o repertório de seu mais recente álbum SuperNovaSambaFunk, além dos sucessos que marcaram a trajetória do grupo. Dom. (29), 21h. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 65. www.bourbonstreet.com.br

Cedo e sentado

A banda Adinkrazz, um coletivo artístico criado pelo músico e compositor Thiago dos Anjos abre a programação musical do recém-inaugurado Alá! Jardim, espaço multicultural no bairro do Bixiga. O grupo apresenta, ao ar livre, um repertório autoral com linguagem jazzística e afrofuturista. Sáb. (28), 17h30. Alá! Jardim. Rui Barbosa, 658, Bixiga. R$ 20. bit.ly/showadinkrazz

Exposição

Olhar social

A mostra Lamento das Imagens traz um recorte da produção do artista chileno Alfredo Jaar, São 12 obras entre instalações, pôsteres e projeções de vídeos que revelam sua observação sobre temas como controle social e manutenção das desigualdades sociais. A curadoria é de Moacir dos Anjos. Inauguração: sáb. (28). Sesc Pompeia (Área de Convivência). Rua Clélia, 93, Lapa. 3ª a 6ª, 14h/20h; sáb., dom. e fer., 11h30/17h30. Grátis. Agendamento: bit.ly/expolamentos. Até 5/12.

Salve as folhas

A Ocupação Sueli Carneiro, que homenageia os 71 anos de vida da ativista e uma das fundadoras do Geledés - Instituto da Mulher Negra, reúne mais de 140 peças entre fotografias, textos, livros, objetos pessoais e religiosos, além de depoimentos audiovisuais de intelectuais e membros do movimento negro. O visitante que optar por visitar a mostra presencialmente – ela também tem programação on-line- será recebido por mais de 700 de plantas e ervas, entre elas, Pitangueira, Espada de São Jorge e Boldo Miúdo. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metrô Brigadeiro. Inauguração: sáb. (28). 3ª a dom., 12h/18h. Grátis. Até 31/10. www.itaucultural.org.br

Do campo

Terra de Ninguém, exposição individual da artista Elisa Bracher reúne 35 obras inspiradas no modo de vida rural. São desenhos, monotipias, pinturas em papel, gravuras e esculturas feitas, madeiras, mármores, cerâmicas, entre outros materiais. Na abertura, a cantora Mônica Salmaso fará um pocket show. Galeria Estação. Inauguração: sáb. (28), 11h. Galeria Estação. R. Ferreira Araújo, 625, Pinheiros. 2ª a 6ª, 11h/19h; sáb., 11h/15h. Grátis. Até 2/10. www.galeriaestacao.com.br/pt-br/

Teatro

Casa cheia

O Festival de Teatro Virtual da Funarte apresenta a peça Suelen, Nara, Ian, do Grupo Pavilhão da Magnólia, de Fortaleza, Ceará. A montagem dirigida por Miguel Vellinho conta a história de das irmãs Suelen e Nara que vão morar na casa de um menino que tem seu reino de filho único invadido pela chegada das duas meninas. Grátis. Disponível a partir de hoje (27) em bit.ly/teatrosuelen

‘Infinitos Traçados’

A SP Companhia de Dança estreia o espetáculo, com preços populares, no palco do Teatro São Pedro. A Orquestra do teatro vai acompanhar as apresentações. De 2 a 5/9; 20h (5ª a sáb.) e 17h (dom.). Ingressos de R$ 15 a R$ 30; theatrosaopedro.byinti.com.

Festival

Da periferia para o mundo

A primeira edição do Festival Imersivo das Favelas (FIF) vai reunir, de forma totalmente on-line, bate-papos entre personalidades engajadas em causas sociais em três dias de programação. No sábado (28), às 19h, o artista de Gana Mohammed Blakk e o sul africano Thokozani Madonsela, especialista em desenhos a carvão, participam do debate Corpos negres em telas. No domingo (29), às 19h, o DJ Rennan da Penha e a comunicadora indígena Alice Pataxó fecham o festival com o papo Favela agora: novas tecnologias e alcances globais. De hoje (27) a dom. (29), 10h/19h. Grátis. bit.ly/festivalfif

Passeio

Patinação no gelo

A pista de patinação no gelo do Shopping Morumbi está de volta e fica no local até janeiro de 2022. Com 240 metros quadrados e capacidade para 45 pessoas, a pista está localizada no estacionamento G1. O uso de máscara no local é obrigatório e os equipamentos fornecidos serão higienizados. Crianças a partir de 5 anos podem patinar. A partir de R$ 30 (carrinho, para crianças abaixo dos 5 anos) e R$ 50 (patinação, 30 minutos). Seg. a sáb., 11h/22h; dom. e feriados, 11h/21h; Av. Roque Petroni Júnior, 1.089.