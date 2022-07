De exposições a eventos: confira opções de passeios pela capital paulista

O Masp inaugura duas mostras individuais. Dalton Paula: retratos brasileiros, com curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, Glaucea Britto, curadora assistente do MASP, e Lilia Schwarcz, curadora convidada, a exposição traz 30 pinturas do artista brasiliense que tratam lideranças e personalidades negras historicamente invisibilizadas no Brasil – 12 delas produzidas entre 2019 e 2022. A mostra Joseca Yanomami: nossa terra-floresta, com curadoria de Adriano Pedrosa e David Ribeiro, é a primeira individual do artista nascido na Terra Indígena Yanomami e expõe 93 desenhos de de personagens, cenas, paisagens e fenômenos do universo yanomami, tendo como referência a floresta, seus povos, suas histórias e os cantos xamânicos. Inauguração hoje (29). 3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h. MASP. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista R$ 50 (3ª grátis). Compre aqui.

Mundo espiritual

A exposição Máquina Kalunga, instalação de Aline Motta, traz, por meio de fotografias e projeções, uma conexão profunda com a natureza. Em um painel de vidro de 15,50 metros de altura e 21 de largura, uma foto revela a essência da mostra: a kalunga, uma linha fina de água que, segundo as cosmologias centro-africanas, separa as dimensões dos vivos e dos mortos. 3ª a sáb., 10h/21h; dom., 10h/18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Grátis. Até 11/12.

A exposição temporária Ningyō: Arte e Beleza dos Bonecos Japoneses - em tradução literal, Ningyō significa “forma humana” - apresenta 67 modelos, que vão desde Katashiro e Amagatsu, considerados os arquétipos de bonecos no Japão, até os exemplares locais, que refletem o clima e as histórias do país. 3ª a sáb., 9h/18h; dom., 10h/18h. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. R$5/R$10 (Grátis aos sábados). Até 18/9.

Por dentro dos livros

A exposição C.ASAS apresenta 18 livros – cada um de um artista – que exploram elementos como morada, proteção, memórias e raízes. Na entrada, o público recebe um par de luvas e podem tocar e manipular os livros do cenário. A mostra tem curadoria da artista visual e pesquisadora Fabiola Notari. Inauguração hoje (29). 5ª a dom., 12h/20h. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré. Grátis. Até 29/9.

No mapa do Brasil

A exposição Alex Flemming: o Mapa da Mina apresenta uma série de obras feitas em chapas madeira, recortadas no formato do mapa do Brasil, e cravejadas com pedras nativas brasileiras, como como topázios, ametistas, citrinos, opalas, rodolitas, peridotos, rubilitas e kunzitas. O objetivo do artista plástico é gerar uma reflexão sobre a riqueza do país, sua extração e a sua má distribuição. Inauguração sáb. (30). 2ª a dom., 10h/18h. Biblioteca Mário de Andrade. Rua da Consolação, 94, República. Grátis. Até 28/8.

Para mexer

A exposição Arquitetura do Jogo reúne desenhos de Lucas Quintas em sua exposição individual. Com curadoria de Theo Monteiro, a mostra expõe desenhos tridimensionais feitos pelo artista utilizando materiais como pregos, cordas, linhas e fios, e buscando colocar em prática todas as possíveis combinações que eles podem ter, contando com a participação do público. Inauguração: sáb. (30), 12h30/ 18h. 4ª, 11h/16h. Espaço Cultural 8. R. dos Viajantes, 65, Ipiranga. Grátis (Agendamento pelo e-mail cultural.espaço.8@gmail.com). Até 28/8.

Saúde na avenida

A Disney promove a segunda edição do evento Viva Mais Saudável com ações voltadas para o bem-estar e saúde. Entre as atividades, uma estação de hidratação com água de coco, um espaço pet no qual os animais ganham tags personalizadas e um espaço bike onde os ciclistas devem pedalar para carregar a bateria do celular. Para as crianças, uma roleta com distribuição de prêmios. Dom. (31), 11h/17h. Área externa do Shopping Cidade São Paulo. Av. Paulista, 1.230, Bela Vista. Grátis.

Cultura pop

A segunda edição da PerifaCon, evento que fomenta a cultura pop, nerd e geek nas periferias de São Paulo, terá painéis com mesas, exposições e debates, concursos de cosplay, arena gamer e o Beco dos Artistas, no qual eles podem expor sua arte. No mesmo local, a partir das 18h, haverá shows dos rappers Rincon Sapiência, Bivolt e Febem dentro do projeto Multisons. Dom. (31), a partir das 9h. Fábrica de Cultura Brasilândia. Av. General Penha Brasil, 2.508, V. Nova Cachoeirinha. Grátis. Programação completa em perifacon.com.br

Breaking

A cidade sedia a seletiva regional e a Final Nacional da Red Bull BC One 2022, evento que faz uma imersão no mundo do breaking. A etapa decidirá quem serão os brasileiros que representam o Brasil na categoria nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. Além da competição oficial, a programação inclui Batalha do Chinelo e a exibição de duas das maiores crews (algo como companhias) do mundo, a Squadron Crew, diretamente do sul da Califórnia, e a brasileira Tsunami All Stars, entre outras atrações. Hoje, (29), 10h; sáb. (30) e dom. (31), 11h. R. Luís Coelho, 323, Consolação. Grátis. Reserve aqui.