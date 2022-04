De circo a teatro: uma seleção de espetáculos para levar as crianças

Que tal levar as crianças para se maravilhar nesse fim de semana? Opções não faltam: exposição cheia de estímulos sensoriais, festival de circo e peças de teatro que são pura diversão - mas trazem informação também. Veja mais opções no www.bora.ai.

Exposição “Espuma Delirante”

A exposição do artista Rafael Silveira é marcada por obras que misturam técnicas clássicas de pinturas com tecnologia e imagens que se movem, esculturas derretidas, paredes animadas e quadros que piscam. A inspiração é sorvete derretido. Dezessete obras fazem parte da exposição, com ambientes conectados por iluminação e sonorização especiais. Para as as crianças, vale curtir essa experiência colorida e com múltiplos estímulos sensoriais. Aproveite para visitar as atrações dos outros andares do espaço.

Farol Santander São Paulo. R. João Brícola, 24. Até 7 de agosto. Terça-feira a domingo, das 9h às 20h. R$ 30 (inteira). Livre.

Circus - A nova tournée

A peça da Cia. Circo dos Bonecos usa o humor para recriar uma sequência ágil onde nada dá certo: o homem-bala fica entalado no canhão, o dromedário foge do controle, a mosca tenta improvisar um strip-tease... Também tem Minhocas Trapezistas, Mosca Dançarina entre outros personagens divertidos em clima circense.

Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722. Temporada Alfa Crianças. De 2 de abril a 1º de maio. Sábado e domingo, 16h. R$ 40 (inteira). 55 minutos. 4 anos.

Festival Internacional de Circo (FIC)

Em sua quarta edição, o FIC volta a São Paulo com uma intensa programação gratuita, levando a arte circense para diversos bairros em todas as regiões da cidade. As 71 atrações são presenciais e online e incluem espetáculos criados com exclusividade para essa edição, entre eles Ponto e Linha, que traz para a cena uma criativa interação entre artistas gordos e magros. Confira a programação completa no site do evento.

*Região Central (Centro Histórico, Bom Retiro, Santa Ifigênia). Zona Norte (Perus, CH Eduardo Gomes). Zona Sul (Parelheiros, Jardim Sabará, Ipiranga). Zona Leste (Cangaíba, Cidade Tiradentes, Guaianases, Jardim Popular, Vila Paulista). Zona Oeste (Água Branca, Lapa). Grátis – Os ingressos são distribuídos com 1 hora de antecedência. Livre. Confira as atrações online no canal oficial do festival no YouTube.

TEATRO INFANTIL

Meu Pequeno Universo

Um grande arquiteto e seu filho trabalham em um projeto para um novo universo e embarcam em uma jornada em busca da origem de tudo. Mas o plano original sai do curso quando sum misterioso personagem decide mudar as coisas de lugar. Um espetáculo que fala sobre elementos químicos, física, astronomia e que também mostra às famílias a importância de brincar com música ao vivo, performances e uma linguagem para conscientizar o espectador sobre a importância do nosso planeta. Da Cia. Alvo, a peça é inspirada no livro O Grande Projeto, do físico britânico Stephen Hawking.

Teatro Ruth Escobar. Rua dos Ingleses, 209. De 2 de abril a 28 de maio (somente aos sábados), às 16h. R$ 20 inteira. 6 anos.

Maria e os Insetos

Segundo espetáculo de uma trilogia sobre mulheres que mudaram o curso da ciência da Companhia Delas. Conta a história da naturalista alemã e ilustradora científica Maria Sybilla Merian, que fez pinturas detalhadas sobre plantas e insetos que costumava recolher e observar no comecinho do século 17. Uma garota que decide explorar as florestas tropicais do Suriname em busca de insetos e acompanhar de perto o processo de metamorfose das borboletas, revolucionando a compreensão sobre estes seres.

Teatro do Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505. De 3 de abril e 8 de maio. Domingos, às 16h. R$ 24 inteira, gratuito para crianças até 12 anos (disponíveis a partir de 29/03, às 14h, em sescsp.org.br e em 30/03, 17h, em toda rede Sesc). 60 minutos. Livre.