De Alceu Valença à Vivaldi: fim de semana tem música para todos os gostos

Duas noites

O cantor Diogo Nogueira faz a estreia de seu projeto Samba de Verão na capital. A apresentação terá no roteiro músicas como Pé na Areia, Bota Para Tocar Tim Maia, Cadê? e Ouro de Mina. Diogo ainda fará uma homenagem ao pai, João Nogueira, com a música Espelho, e para a cantora Beth Carvalho, com o hit Andança. Tom Brasil. Rua Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Hoje (24), 22h e sáb. (25), 21h30. R$ 119/R$ 269. Compre aqui.

Tu vens?

Alceu Valença lançou dois álbuns durante a pandemia em que revisita seus maiores sucessos com novos arranjos. Agora, acompanhado de banda, ele sobe ao palco para mostrar músicas como Anunciação, Belle de Jour, Cavalo de Pau, Pelas Ruas que Andei e Tropicana. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Sáb. (25), 20h30. R$ 140/R$ 2.280.

De volta

A dupla Zé Neto & Cristiano faz sua primeira apresentação com público após o início da pandemia. Destaque entre os sertanejos, os cantores mostrarão músicas como Largado às Traças, Alô, Ambev, Bebi Minha Bicicleta e Você Beberia ou Não Beberia? Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca. Sáb. (25), 20h. R$ 120/R$ 4.200. bit.ly/showzeneto

À meia luz

No espetáculo Candlelight, dedicado à obra de Vivaldi, um sexteto de cordas, iluminado apenas por luz de velas, executa obras do compositor, como As Quatro Estações. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, S/N. Portão 03. Parque Ibirapuera. Hoje (24), 19h e 21h. R$ 146. bit.ly/concertocandle

Concerto especial

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, sob regência do maestro Isaac Karabtchevsky, e com participação de violoncelista Antonio Meneses, executa o Concerto nº2 para Violoncelo e Orquesta, de Heitor Villa-Lobos, e a Sinfonia nº 4 em Fá Menor, de Tchaikovsky. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. Hoje (24), 20h e sáb. (25), 16h30. R$ 50/R$ 100. bit.ly/concertoespecial

Para as crianças

O Parque da Mônica reabriu com protocolos rígidos de segurança, redução da capacidade de público para receber a garotada. Mesmo que alguns dos brinquedos ainda não estejam liberados, como a Piscina de Bolinhas do Cascão e o Brinquedão do Chico Bento, o espaço conta com atrações como Casa da Mônica e Cozinha da Magali. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. 2ª a 6ª, 11h/17. sáb., dom. e fer., 11h/18h. R$ 80/R$ 265. www.parquedamonica.com.br

Carros antigos

Para quem curte carros, o domingo costuma ser um dia dedicado a eles. E, para os amantes de máquinas de décadas passadas, esse será especial com um encontro de carros antigos como Fusca, Mustang, Maverick, entre outros. Dispersão da Arena Sambódromo. Dom. (26), 10h/15h.R. Prof. Milton Rodrigues, s/n, portão 30, Anhembi. Grátis (os organizadores pedem doação de alimentos não perecíveis).

Quatro décadas

O Shopping Eldorado completa 40 anos de existência com a exposição interativa Eldorado 40 anos com exposição que mostra a história do empreendimento e um video mapping que traz detalhes da fachada moderna e icônica do centro comercial. Os visitantes poderão adquirir produtos customizados do shopping com renda totalmente revertida para o GRAACC. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. Piso 1. 2ª a dom., 11h/21h. Grátis.

Dança

A São Paulo Companhia de Dança apresenta dois espetáculos: o clássico Giselle - Ato II, inspirado livremente no original de 1841 de Jules Perrot, com remontagem de Lars Van Cauwenbergh, e Agora, de Cassi Abranches. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. Hoje (24), 20h, sáb. (25), 16h/20h; dom. (26), 17h. R$ 45/R$ 70. www.sympla.com.br

Especial

A 15ª Primavera dos Museus, iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo, apresenta exposições, filmes, vídeos e ações on-line em torno do acervo das instituições da capital e do interior. Com o tema Museus: perdas e recomeço, participam, aqui na cidade, entre outros, o Memorial da Resistência de São Paulo, que neste sábado (25), às 10h, exibirá o vídeo Arquivos da ditadura: luta e resistência em Perus, e Museu do Futebol, que até domingo (26) tem em sua programação o documentário Jogando em casa: nossas memórias do isolamento.

Exposição

A partir de segunda-feira (28), até 28 de novembro a Japan House São Paulo apresenta “Equilíbrio”, instalação inédita com mais de 7 mil balões feita pela dupla japonesa DAISY BALLOON. Essa é a primeira vez de Rie Hosokai, artista especializada em balões e Takashi Kawada, diretor de arte e designer gráfico, na América Latina. A dupla se inspirou nos ciclos da natureza para criar a obra que se transformará com o passar das semanas, marcando a inevitabilidade da passagem do tempo. Piso Térreo. 3ª a sex., 10h/17h. Sáb., dom., e feriados, 9h/18. Grátis. Reserva online antecipada (opcional) aqui.