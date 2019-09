DC vs. Marvel — Escolha o melhor super-herói

O "conflito do século" ainda espera um lugar nos cinemas, mas nos quadrinhos, na década de 1990, Marvel e DC uniram forças para colocar, nos quadrinhos, seus principais heróis em batalhas épicas até hoje guardadas na memória dos fãs. Hoje o Estadão começa uma enquete entre seus leitores, no formato "bracket", para escolher quem é o maior herói de todos os tempos considerando o plantel de cada editora.

A velocidade incomparável do Flash ou a força mitológica do Thor? A quase total ausência de fraquezas do Super-Homem ou os poderes inconfundíveis do Homem-Aranha? A frieza calculada do Batman ou a raiva reprimida do Wolverine?

Esses e outros combates estão disponíveis para você escolher nas enquetes abaixo. Acompanhe conosco o chaveamento e nos ajude a escolher o maior de todos!