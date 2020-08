DC Comics demite editor chefe Bob Harras

Como parte das demissões em massa promovidas pela WarnerMedia nos EUA nesta semana, acabou sobrando para o editor chefe da DC Comics, Bob Harras, e outros executivos da editora por trás de algumas das revistas de quadrinhos mais famosas do mundo.

Entre os demitidos, além de Harras, estão Hank Kanalz (vice-presidente de estratégias editoriais), Jonah Weiland (VP de marketing), Bobbie Chase (VP de estratégias digitais e publicações internacionais), Brian Cunningham (editor sênior) e Mark Doyle (editor executivo). O artista sul-coreano Jim Lee permanece na posição de CCO (Chief Creative Officer, posição de comando criativo).

De acordo com o The Hollywood Reporter, cerca de um terço dos cargos editoriais serão extintos. Boa parte dos funcionários do streaming da DC Universe também estão na expectativa de serem mandados embora, um movimento esperado pelo mercado conforme a Warner volta as atenções do streaming para o novo HBO Max.

As demissões ocorrem duas semanas antes do início do evento DC Fandome, em que são esperados anúncios dos planos da editora para o próximo ano.

Harras era o editor chefe da DC desde 2010.