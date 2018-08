Datena assume o programa "Esporte Total" na Band Satisfeita com o desempenho de José Luís Datena na Olimpíada de Atenas, a direção da Band deu ao jornalista o comando do Esporte Total, atração que já foi de Jorge Kajuru. Em breve, Datena passará a apresentar o noticiário, que será dividido em três partes e deixará de se resumir ao território esportivo. "Vamos ter também um horário local para fazer a defesa dos interesses públicos dos cidadãos, além de mostrar o que está acontecendo nas principais praças do País", diz o diretor de Jornalismo da Band, Fernando Mitre. Segundo ele, Datena vai comandar minidebates durante o jornal. A população vai participar ao vivo e, eventualmente, o apresentador estará na rua para acompanhar o problema pessoalmente. O programa irá ao ar entre 11h45 e 1h15 - os 30 minutos finais serão locais.