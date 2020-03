Dá o Play: Informação

A crescente confiança da população no jornalismo profissional em tempos de crise, como bem delineou Eugênio Bucci neste caderno em artigo no último domingo (Quanto mais a pandemia do novo coronavírus amedronta, mais a sociedade confia no jornalismo), também se reflete no consumo de podcasts: de acordo com um levantamento interno do Spotify e obtido com exclusividade pela coluna, os ouvintes estão mais interessados em podcasts de informação mantidos pelos principais veículos de comunicação do País, entre eles, é claro, o Estadão Notícias. A plataforma criou um hub reunindo os programas, que pode ser acessado buscando “coronavirus info” dentro do Spotify.

Outra tendência identificada pelo serviço é o crescimento na audiência de podcasts dedicados a histórias infantis (bem como de playlists com músicas de ninar, por exemplo). Entre as recomendações do Spotify (Imagina Só, E se… podcast, Coisa de Criança, Era Uma Vez Um Podcast), se destaca o bem produzido Conta Pra Mim?, de Flávia Scherner e Thiago Queiroz, e editado por Samuel Gambini, do site Paizinho, Vírgula!, dedicado à paternidade.

Seja por ter mais tempo disponível ou simplesmente por ter entendido que cuidar da saúde (mental e física) é uma necessidade urgente, o ouvinte também passou a consumir mais conteúdo relacionado a bem-estar, em podcasts dedicados a estilo de vida, saúde, dicas culinárias, meditação, discussão de relacionamentos, sexo e, por que não, astrologia. Horóscopo Hoje, um original Spotify, é um dos mais ouvidos nessa seara, mas anote outras dicas: Marcela Ceribelli recebe convidadas no Bom dia, Obvious para discutir o universo feminino; no Esquizofrenoias, Amanda Ramalho conversa com especialistas em saúde mental sobre temas como depressão, relacionamentos abusivos, hipocondria, etc.; no DrauzioCast, Drauzio Varella despeja sua sabedoria; entre muitos outros.

A Deezer, que está oferecendo três meses grátis para novos assinantes em qualquer plano, também sedia a maioria dos podcasts citados anteriormente – um dos destaques exclusivos da plataforma é o Essenciais, programa de entrevistas com o primeiro time da música popular brasileira: Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso já passaram por lá. O mais recente é com Adriana Calcanhotto – e a artista conta passagens curiosas da sua vida artística, desde as apresentações improvisadas em bares de Porto Alegre, até sua recente incursão na Universidade de Coimbra. Vale a pena.