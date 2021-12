Da irreverência de Donato e Macalé a festival de dança

Dois grandes nomes da música popular brasileira, João Donato, de 87 anos, e Jards Macalé, de 78, apresentam pela primeira vez no palco o recém-lançado álbum duplo Síntese do Lance, no qual compuseram, cantaram e tocaram juntos. O samba que abre o trabalho é uma parceria de Donato com o músico Marlon Sette, nascida a partir de um ponto de umbanda que ganhou uma letra irreverente. “É no morro, sim /Que se tira uma onda/ É sentado na pedra/ Queimando uma coisa /Jogando uma ronda”, diz o refrão.

De Donato e Macalé é Côco Táxi, tema de inspiração cubana que fala sobre o triciclo utilizado como meio de transporte em Cuba. Há ainda parcerias de Macalé com Joyce Moreno em Um Abraço do João e com Sylvio Fraga em Ontem e Hoje. “Estou bem feliz em dividir o palco com João Donato pela primeira vez, lançando o repertório do nosso Síntese do Lance. Vamos fazer um balanço divertido pro público!”, diz Macalé.

Donato também fala em diversão: “Vai ser uma temporada muito alegre! E as pessoas também já vão poder adquirir o vinil, que estaremos lançando junto com essa estreia”. Hoje (17) e sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 20/ R$ 40. bit.ly/showdonatomacale. O show do sábado tem transmissão ao vivo e gratuita pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube.

Gal em apresentação gratuita

A cantora Gal Costa mostra seu mais novo show, As Várias Pontas de uma Estrela, em apresentação dentro da programação do Festival de Natal da Prefeitura de São Paulo. No espetáculo, ela canta músicas de Milton Nascimento, como Maria, Maria, e grandes sucessos de sua carreira, como Lua de Mel, Um Dia do Domingo e Sorte. 3ª (21), 20h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Gratuito (reservar ingresso a partir de 2ª, dia 20). bit.ly/showgaldenatal.

Nando Reis em nova turnê

Já quase no fim do ano, o cantor e compositor Nando Reis estreia nos palcos uma nova turnê: Nando Hits, inspirada nas lives que fez durante a pandemia. Acompanhado de banda, ele toca sucessos de seu repertório, como Relicário, All Star e Luz dos Olhos, além de duas composições mais recentes, Espera a Primavera e Um Tiro no Coração. 5ª (23), 20h30. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 60/R$ 280. bit.ly/shownandohits.

A festa de Erasmo

Erasmo Carlos estreia em São Paulo o show O Futuro Pertence à…Jovem Guarda, no qual ele canta canções que nunca havia gravado antes, como O Bom, A Volta e Tijolinho - todas da fase áurea do jovem guarda, movimento que tinha ele, Roberto Carlos e Wanderléa como líderes. Sáb. (18), 22h. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 100/R $200. bit.ly/showdoerasmo.

Homenagem a Dominguinhos

A cantora e compositora maranhense Flávia Bittencourt apresenta o show Todo Domingos, uma homenagem a Dominguinhos, seu padrinho musical, que participou da faixa Diz Amiga do álbum homônimo que Flávia lançou. Entre as músicas que a cantora escolheu para o repertório da apresentação estão os sucessos Lamento Sertanejo, Abri a Porta e Só Quero um Xodó. A artista também relembra canções menos conhecidas do homenageado, como Arrebol e São João Bonito. Hoje (16), 19h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Metrô Vergueiro. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cena underground

1º edição do Tantša Festival, com dois palcos, de techno e house, vai reunir 14 atrações, entre nomes nacionais e internacionais, entre elas, Rebekah, Lady Starlight, Anthony Parasole, Ryan Elliott, L_Cio, Dj Hell e Spencer Parker. O evento espera receber mais de 5 mil pessoas e vai acolher o público de outra festa, a DGTL SP 2020, cancelada por conta da pandemia. Sáb. (18), 20h. Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.451, Portão 1, Santana. R$ 230/R$400. bit.ly/festivaltanstsa.

George Israel faz show dançante

O músico George Israel, ex-Kid Abelha, faz um apanhado de sucessos de sua autoria – ele é coautor de músicas como Brasil e Burguesia, e canções que fazem parte de sua influência musical no show Baile do George. Sáb. (18), 22h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Metrô Consolação. R$ 90. bit.ly/showbailedogeorge.

Maria Rita na #ViradaSP

A cantora Maria Rita é uma das atrações da última #ViradaSP do ano. Em apresentação previamente gravada, ela canta sambas de seu repertório, como Tá Perdoado, Maltratar Não É Direito, Num Corpo Só. Além disso, ela presta tributos a grandes nomes do gênero, entre eles, Beth Carvalho, com Vou Festejar, Clara Nunes, em Juízo Final, e Gonzaguinha, em É e O Homem Falou. Sáb. (18), 19h. Gratuito. www.culturaemcasa.com.br.

De Caetano a Luisa Sonza

Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Liniker, Luisa Sonza, Xênia França, Alcione, Criolo e Maria Rita participam do show #EncontrosQueNãoTem. A proposta é que os artistas cantem seus grandes sucessos e que se apresentem juntos. Algumas músicas já confirmadas no roteiro são: Não Deixe o Samba Morrer, Argumento, Desde que o Samba É Samba e Reconvexo. A direção musical é de Zé Ricardo. Sáb., 18, 18h. Gratuito. Transmissão pelo canal Multishow ou bit.ly/showencontros.

Lançamento instrumental

O Trio Corrente, formado pelos músicos Edu Ribeiro, Fabio Torres e Paulo Paulelli, faz show de lançamento do álbum Sincronia, que traz clássicos como Feira de Mangaio, de Sivuca e Glorinha Gadelha, e Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, além de composições próprias, como o merengue Venezuelana nº 3, e o samba Sambassi. Hoje (17), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º. Andar, Metrô Consolação. R$ 90. bit.ly/showtriocorrente.

Concerto de Natal no Municipal

A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e o Coro Lírico, sob regência dos maestros Roberto Minczuk e Mário Zaccaro, apresentam o Concerto de Natal no qual interpretam a obra clássica Amahl e os Visitantes da Noite, do compositor italiano Gian Carlo Menotti. Hoje (17), 19h; Sáb. (18) e dom. (19), 17h. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República. R$ 10/R$ 60. bit.ly/showconcertodenatal.

O embalo sertanejo de Jorge & Mateus

A dupla Jorge & Mateus retorna a São Paulo para mostrar sucessos como Pode Chorar, Voa, Beija Flor, Amo Dia e Noite e A Hora é Agora. Os sertanejos também apresentam músicas do novo projeto, Tudo em Paz. Hoje (17), 22h30. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 90/ R$ 540. bit.ly/showjdojorgeemateus.

Luan em grande produção

O cantor Luan Santana também retorna aos palcos em show que ele batizou de The Comeback, uma produção inédita com ares de produção internacional. Entre as atrações, há uma passarela de 27 metros de comprimento no qual ele poderá cantar em meio ao público. No roteiro de mais de 30 músicas, estão músicas como Meteoro, Chuva de Arroz e Sofazinho. Dom. (19), 21h. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 100 a R$ 480. bit.ly/showluandevolta.

Dança

Espetáculos gratuitos encerram festival

Depois de se apresentar em 15 cidades do Brasil, o encerramento da 19ª edição Festival Internacional de Dança Contemporânea Dança em Trânsito será neste domingo (19), em São Paulo (Alesp). Serão seis espetáculos: ELO, da T.F.Style Cia de Dança, com foco na dança urbana; Imprevisto, Onde o Amor Acontece, baseada no poema homônimo de Fernanda Estrella, pelo Grupo Tápias; o solo Pauza, do dançarino uruguaio Christian Moyano; Risco do Asfalto, da Laso Cia de Dança; o solo O Homem Invisível, da Cia. Mario Nascimento; e Rotas Brasis, fruto de um programa de residência de bailarinos. Dom. (19), 16h. Alesp. Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Grátis. Site: dancaemtransito.com.br.

Clássico natalino no Teatro Alfa

A Cisne Negro Cia. de Dança apresenta o clássico natalino O Quebra Nozes. O espetáculo contará com a participação dos primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Márcia Jaqueline e Cícero Gomes, além do ator Felipe Carvalhido, que vive o personagem Drosselmeyer há 14 anos. Sáb. (18), 17h e 20h30; dom. (19), 15h e 18h30. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 25/R$ 160. bit.ly/3s9CkOo.

Teatro

Histórias de um rei

Para marcar os 50 anos da primeira montagem da peça infanto-juvenil O Gigante, com montagem produzida pela atriz Cleyde Yáconis, a atriz e diretora Geraldine Quaglia, filha do autor da peça, Walter Quaglia, atualmente com 79 anos, apresenta uma montagem inédita do espetáculo. A peça conta a história de um rei que só fala de um gigante que ele diz ter capturado. 2ª (20), 20h. Teatro D. Rua João Cachoeira, 899, 1º andar, Itaim-Bibi. R$ 30.

Drama e consciência

Em formato audiovisual, a peça de Reni Adriano, protagonizada por Cácia Goulart, traz a história de uma mulher que assiste ao assassinato do filho de sua empregada, encurralado pela polícia, dentro de sua casa de classe média alta. O episódio desencadeia um profundo exame de consciência. Hoje (17), 19h; sáb. (18), 18h. Cineclube da Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Questões universais

O espetáculo online Weapon is a Part of my Body mostra dois artistas de teatro, beirando os 40 anos de idade, pais de primeira viagem, que questionam o exílio contemporâneo a partir do cruzamento das tensões políticas existentes atualmente no Brasil e em Israel. O espetáculo é encenado em telhados das respectivas cidades de seus protagonistas: Pedro Granato, em São Paulo, e Ruthie Osterman em Liverpool. Hoje (17), sáb. (18) e dom. (19), a qualquer horário. Grátis. bit.ly/3oYcjQ8.

Combate à violência contra a mulher

Com texto, direção e atuação de Lorenna Mesquita, a peça online Leite Seco é uma ficção baseada em relatos de violência psicológica para mostrar uma mulher a história de uma mulher que foi vítima desse tipo de abuso que costuma ser silencioso. A partir da experiência que viveu, ela quer ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo tipo de situação. Dom. (19) a 5ª (23), 17h e 21h. Grátis.

Exposição

Audiovisual para ver de casa

A mostra Filmes e Vídeos de Artistas na Coleção Itaú Cultural – Virtual reúne uma seleção de obras de arte audiovisual produzidas no País nas últimas seis décadas e integrantes do acervo permanente da instituição. Da artista Regina Silveira, por exemplo, estará disponível a obra A Arte de Desenhar, de 1980, na qual ela apresenta um jogo de mãos que tenta imitar a silhueta de outra mão. Mais recente, de 2019, é Mil Olhos, de Lia Chaia, que mostra olhos decorativos que se movimentam freneticamente na cabeça de uma artista. Entre outros nomes participantes da exposição estão Cao Guimarães, Anna Bella Geiger, Nelson Leirner e Eder Santos. A curadoria é de Roberto Moreira Cruz e da equipe do Itaú Cultural. A mostra pode ser acessada por computadores ou celulares. Gratuito. www.itaucultural.org.br.

Arte em formas tecidas de Douchez e Nicola

A exposição Os Pássaros de Fogo Levantarão Voo Novamente. As Formas Tecidas de Jacques Douchez e Norberto Nicola faz uma aproximação póstuma entre os dois artistas que tiveram ateliê juntos entre 1959 e 1980. Para isso, a mostra traz um conjunto de 26 obras em tapeçaria, 13 de cada artista. 3ª a dom., 10h/18h. MAM. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portões 1 e 3. R$ 10. Agendamento: www.mam.org.br/ingresso.

Reflexões sobre o comportamento

A exposição O Que Eu Faço Quando Ninguém Está Olhando, do artista Claudio “Ise” Duarte, traz imagens e narrativas que refletem sobre o comportamento humano. Em suas obras, o artista, que é autodidata, utiliza materiais como pneus e tecido. A curadoria é de Ana Carolina Ralston. 7h/19h. Av. São João, 281, Sé. Gratuito. Até 21/1/22.

Arte digital do Centro-Oeste

O Museu Nacional da República e a Academia de Curadoria inauguram a exposição virtual do projeto Artemídiamuseu, que traz obras de três artistas digitais: Giselle Beiguelman, Vitória Cribb e Bruno Kowalski. As peças propõem uma reflexão sobre a digitalização da arte. Gratuito. Site: museu.cultura.df.gov.br.