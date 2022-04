Cultura japonesa é tema de duas exposições neste fim de semana

Das ruas de Tóquio

A mostra Daido Moriyama: uma retrospectiva mostra mais de 250 obras do fotógrafo japonês, reconhecido com um dos principais nomes da fotografia contemporânea. Com curadoria de Thyago Nogueira, a mostra é resultado de três anos de pesquisa e contempla diferentes momentos da carreira do artista, desde seu interesse pelo teatro experimental dos anos 1960, passando pelos trabalhos contestadores dos anos 1970, até a documentação incansável das cidades. Inauguração: sáb. (9). 3ª a dom., 10h/20h. IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista. Grátis. Até 14/8.

Três mostras

A Casa de Cultura do Parque inaugura o I Ciclo expositivo deste ano com três mostras inéditas. Setas e Turmalinas, com curadoria de Gisela Domschke, selecionada mais de 70 obras de arte contemporânea, em tamanhos, técnicas e suportes distintos, como pintura, escultura, desenho, cerâmica e bordado. A exposição individual Água na boca, da catarinense Roberta Tassinari, reúne trabalhos desenvolvidos entre 2018 e 2022. São peças produzidas com materiais diversificados, como cera de abelha, cimento, gesso, tecido, folha de ouro e pigmento. Por fim, a exposição Les Moles, de Pierre Lauwers, tem serigrafias impressas diretamente nas paredes compostas por doze grupos, cada um deles com sete círculos coloridos que se sobrepõem. Inauguração: sáb. (9). 4ª a dom., 11h/18h. Casa de Cultura do Parque. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.300, Alto de Pinheiros. Grátis. Até 12/6.

Peças inovadoras

A exposição [ím]pares reúne 75 peças de cinco importantes designers mulheres de joias japonesas contemporâneas: Emiko Suo, Mariko Kusumoto, Miki Asai, Naho Okamoto e Nahoko Fujimoto. São colares, pingentes, anéis, pulseiras, braceletes e broches, feitos com elementos e materiais tradicionais e inovadores como metais, tecidos, vidros, bambus, ratãs, madrepérolas, conchas, papel e cascas de ovos. 3ª a 6ª, 10h/18h; sáb., 9h/19h; dom., 9h/18h. Japan House. Av, Paulista, 52, Bela Vista. Grátis. Até 12/6.

De uma folha

Matriz, mostra individual de Marcia de Moraes, traz desenhos inéditos da artista paulista. Eles partem de uma única forma primordial: uma folhagem seca encontrada ao chão. A partir disso, a artista desenvolve composições abstratas para cenas cotidianas e experiências que atravessam seu próprio corpo. 3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/17h. Galeria Leme. R. Valdemar Ferreira, 130, Butantã. Grátis. Até 14/5.

Em meio aos dinossauros

O megashow Jurassic Safari Experience - Diner Adventure conta a aventura de um grupo de dinossauros que entraram em uma máquina do tempo e desembarcaram no mundo atual. Entre as espécies recriadas, estão um Pterossauro com cinco metros de envergadura – os bonecos se movimentam – e o famoso Tiranossauro Rex, que na história é viciado em hambúrguer. Além do show e da visitação ao espaço, os visitantes também poderão optar por um menu gastronômico disponível no evento. A partir de sáb. (9). 5ª e 6ª, 18h/20h; sáb. e dom., 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. Shopping Villa Lobos. Av. Dra. Ruth Cardoso, 4.777, Pinheiros. R$ 35/R$ 90.