Crítica: Alma de Gal Costa canta quando ação do tempo fica evidente

A voz de Gal Costa tem mudado nos últimos anos, ganhando os graves implacáveis do tempo que se tornam recursos a mais até o momento em que começam a invadir seu timbre de cristal. Graves em geral são bons, trazem outra cor e deixam o artista à vontade em regiões que ele antes evitava, mas sua ação não se dá apenas na tessitura, no alcance. Alguns timbres podem enrijecer, mudar, e exigir um esforço maior nos territórios agudos. A perda do brilho original tão marcante no caso de Gal seria o efeito colateral mais drástico.

A boa notícia é que o mesmo tempo que tira também oferece. Como diz Joyce, a voz que se usa bem ganha inteligência, e Gal parece passar por esse processo de repostura, conscientemente ou não, desde Estratosférica, de 2015. As canções de A Pele do Futuro exigem que ela tire coelhos da cartola a todo tempo e cante com pensamentos diferentes em algumas canções. É preciso ser doce e intensa ao mesmo tempo nas conceituais Sublime, de Dani Black; Cuidando de Longe, que faz com a coautora Marília Mendonça; e Puro Sangue (Libelo do Perdão), de Guilherme Arantes – a tríade que faz a ideia da visitação à era disco dos anos 70 mais evidente. Os agudos estão ali, e chegam com o que as roqueiras chamam de ‘drive’, a distorção que deixa tão belo o refrão de Puro Sangue.

Minha Mãe é uma avassaladora canção de amor com letra de Jorge Mautner e música de Cesar Lacerda que começa com Maria Bethânia cantando “quando eu fico muito triste, eu pego a fotografia de minha mãe / e aperto bem forte no meu peito” e segue com o agudo mais possível de Gal dizendo “minhas mãos param de tremer segurando a fotografia e meu coração bate mais forte.” Ao lado da amiga de tanto tempo cantando para as mães, Gal se joga sem paraquedas e busca a nota onde quer que ela esteja. Nando Reis define tudo na canção seguinte, Mãe de Todas as Vozes, ratificando o que realmente importa e aquilo que tempo nenhum vai levar: “Sou filha de todas as vozes que vieram antes / Sou mãe de todas as vozes que virão depois.”