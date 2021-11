Criança também vai a exposições

Criança não precisa ir apenas a eventos “para criança”. Confira passeios que vão divertir a família toda. Há mais opções no site www.bora.ai.

Pavilhão Japonês reaberto

No recém-reaberto Pavilhão Japonês, dentro do Parque do Ibirapuera (entrada pelo Portão 10), a exposição Bonsai – Forma e Tempo apresenta mais de 100 bonsai raros, de 10 a 95 anos de idade. O lago de carpas do local também é sucesso garantido entre as crianças.

Parque do Ibirapuera, Portão 10. 5ª a dom., 10h/17h. R$ 15 (inteira), R$ 7 (meia). Gratuito para menores de 4 anos e às quintas-feiras.

Felice Varini

A exposição de Felice Varini está em cartaz no Instituto Artium, um palacete centenário e tombado no bairro Higienópolis (que por si só já vale uma visita). São quatro instalações concebidas especialmente para a arquitetura do espaço, que misturam cenografia, pintura e fotografia. As obras abrem inúmeras possibilidades de observação e um desafio para os olhos, deixando os visitantes em dúvida sobre o que é realidade ou ficção. São obras em torno de formas geométricas simples, o círculo, o quadrado, a elipse, o triângulo - às vezes sólido ou vazado -, pintado em cores primárias. Elas ocupam a fachada exterior e três salas expositivas do Instituto. O artista suíço radicado em Paris Felice Varini destacou-se ao longo de sua trajetória pelo domínio da delicada e fina técnica da anamorfose, a arte de criar a ilusão de uma forma geométrica sobreposta a um objeto tridimensional.

Instituto Artium: Rua Piauí, 874. 3ª a dom., 10h/18h. Gratuito, com reserva de ingressos antecipada. Livre.

África no centro da brincadeira

A Casa Museu Ema Klabin promove a oficina-jogo África(s) em Ação, desenvolvida pela artista e educadora Thelma Löbel. O jogo explora a imensidão e a pluralidade do continente africano, tendo como ponto de partida a Coleção Africana do museu.

Sáb. (20), 14h30-16h30. A partir dos 7 anos. Inscrições: emaklabin.org.br

Musical

A cantora Fortuna retorna aos palcos com o musical infantil Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo. A montagem – um passeio pelas tradições musicais de povos e regiões do mundo, como Itália, China, África do Sul, Nova Zelândia, Israel e México – é fruto da parceria entre a cantora e o compositor e produtor musical Hélio Ziskind. A trilha sonora é da banda Grand Bazaar.

Aos sábados (20 e 27/11, 4 e 11/12), 15h. Teatro Vivo. R$ 50 (inteira) R$ 25 (estudante, professores, maiores de 60 anos, artistas). 60 minutos. Livre.

Osesp na praça

O moderno Teatro B32 foi pensado para se integrar à cidade. A fachada de vidro no fundo do palco mostra a paisagem urbana para a plateia ao mesmo tempo que revela o seu interior para o público externo. Do lado de fora, a praça com uma escultura em formato de baleia com 6 m de altura por 20 m de comprimento e um projeto paisagístico convida as pessoas a usufruir o espaço. É lá que ocorre o concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Leve as crianças e chegue cedo para garantir um bom lugar.

Sáb. (20), 11h. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, área externa