Covid-19: Luciano Szafir recebe alta após mais de um mês internado

Após mais de um mês internado em decorrência da covid-19 e de uma cirurgia, Luciano Szafir recebeu alta do hospital neste sábado, 24. Ele já havia sido liberado da UTI na última terça, 20, se transferindo para um quarto, ainda sob cuidados médicos e realizando fisioterapia motora e respiratória.

Szafir precisou se internar em decorrência de complicações da covid-19 no dia 22 de junho, inicialmente no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, sendo posteriormente transferido ao Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Essa foi a segunda vez que o ator sofreu com a covid-19. Em fevereiro deste ano, ele já havia testado positivo ao novo coronavírus, relatando apenas dores de cabeça e no corpo na ocasião.

Em 7 de julho, Szafir também passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon. No dia 10, o ator apresentou melhora e foi extubado, retirando a ventilação mecânica e passando a receber apenas suplemento de oxigênio. Em 11 de julho, chegou a gravar um vídeo emocionado, para mostrar aos fãs que "estava vivo".

Confira o comunicado divulgado pela assessoria do ator abaixo:

"O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta neste sábado, dia 24 de julho, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa."