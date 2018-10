Coro de crianças canta ‘Imagine’ em homenagem a aniversário de John Lennon

No dia em que John Lennon completaria 78 anos, um coro de crianças interpretou a canção ‘Imagine’ no Central Park, em Nova York, para homenagear o cantor. O evento aconteceu nesta terça-feira, 9, na área do parque conhecida como Strawberry Fields, um jardim dedicado à memória do ex-Beatle.

Formado por 65 crianças de cerca de 10 anos, o coro é famoso por ter cantado com estrelas como Rihanna e Carrie Underwood, além de ter se apresentado para Barack Obama, Beyoncé e Lady Gaga. Acompanhada por um violão acústico e sob direção do professor de música Gregg Breinberg, a apresentação foi assistida pela imprensa e por curiosos que passavam pelo local, visitado diariamente por centenas de turistas que cobrem o local com flores e velas.

A apresentação do coro infantil foi realizada próximo ao mosaico de estilo greco-romano criado por artistas italianos em que está escrita a palavra 'Imagine', um presente da cidade de Nápoles, na Itália, para Nova York.

O jardim Strawberry Fields está localizado a poucos metros do lugar em que John Lennon foi assassinado em dezembro de 1980 e é considerado uma das ‘áreas silenciosas’ do Central Park, destinadas para a meditação. O memorial foi inaugurado há exatamente 33 anos, para comemorar os 45 anos do cantor, e tem esse nome em referência à música 'Strawberry Fields Forever', composta por Lennon.