Cores e sons no Festival das Estrelas, na Liberdade

O Dia da Imigração Japonesa no Brasil foi comemorado no dia 18 de junho, porém é neste fim de semana que ocorre a maior festa de rua relacionada a essa data na capital paulista: o Tanabata Matsuri, ou Festival das Estrelas. Em sua 43.ª edição, o evento levará ao bairro da Liberdade apresentações musicais, dança, gastronomia e outros atrativos típicos da comunidade. A iniciativa é da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade (Acal), que promove essa festa desde 1979. Neste ano, são celebrados 114 anos da imigração japonesa no Brasil.

Uma das atividades mais procuradas no Festival das Estrelas é comprar um tanzaku, pequeno pedaço colorido de papel, para fazer um pedido aos deuses. A pessoa escolhe a cor correspondente à área da vida para a qual tem um desejo. Os tanzakus são confeccionados em seis cores, cada uma simbolizando um pedido: branco, a paz; amarelo, o dinheiro; verde, a esperança; vermelho, a paixão; rosa, o amor, e azul, a proteção dos céus. Mentalizando o pedido, a pessoa pendura o tanzaku em uma das árvores de bambu espalhadas pelo bairro durante a festa.

Outra opção para se aproximar da cultura japonesa neste fim de semana é assistir à apresentação de Taiko (tambor), que ocorre no sábado, dia 9, às 15 horas, no Shopping Pátio Paulista. O espetáculo é comandado pelo Grupo Kiendaiko, que também estará presente no Tanabata Matsuri no domingo, dia 10.

No Pátio Paulista, também é possível visitar uma exposição que homenageia os 114 anos de imigração japonesa no Brasil. Com organização do Museu da Imigração e da Japan House, a mostra reúne objetos e fotografias históricas, maquetes dos navios que transportaram grupos de imigrantes vindos do Japão, armaduras Yoroi e Kabuto e máscaras tradicionais.

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas. Pça. da Liberdade-Japão, Liberdade. Sáb. (9) e dom. (10), 10h30/18h. Entrada gratuita. Shopping Pátio Paulista. Rua Treze de Maio, 1.947, Bela Vista. Apresentação de tambor: sáb. (9), 15h. Exposição: até dom. (10). Gratuito.

Música

Toquinho, 55 anos de carreira

O cantor e compositor Toquinho faz retrospectiva de sua carreira e mostra ao público músicas como Meu Pai Oxalá, Tarde em Itapuã, Regra Três e Aquarela. O show tem participação da cantora Camilla Faustino. Dom. (10), 19h30. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema.

Estreia com show único de Alaíde Costa

A cantora faz única sessão da estreia de seu novo show, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim. No repertório, canções escritas por Emicida, Erasmo Carlos, Ivan Lins, Guilherme Arantes e Céu feitas especialmente para Alaíde. 6ª (8), 21h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 12/R$ 40.

Art Popular de volta

Um dos grupos de samba e pagode de maior sucesso nos anos 1990, faz nova apresentação do show Batuque de Magia, depois do sucesso de uma primeira apresentação, em março. Além de músicas novas, eles tocam sucessos como Temporal e Sem Abuso. Sáb. (9), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 80/R$ 100.

30 anos do manifesto Manguebeat

Dentro da programação que festeja os 30 anos do Manguebeat, o grupo Mundo Livre S/A, uma das fundadoras do movimento pernambucano que mexeu com a música brasileira, faz apresentação especial com canções como Necropolitano, Blue Gin e Fake Milho. Hoje (8) e sáb. (9), 20h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 12/R$ 40.

Encontro de sertanejos

O cantor Leonardo e a dupla Bruno & Marrone estão juntos no show Cabaré. Além de hits de carreira, como Não Aprendi Dizer Adeus e Dormi na Praça, eles cantam músicas como Garçom, Ainda Ontem Chorei De Saudade e Evidências. 5ª (14), 21h e 15/7, 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 50/R$ 12.000.

Vitor Kley e convidados

A Festa Nova Inspira, promovida pela NovaBrasil FM, traz o cantor e compositor Vitor Kley, autor de hits como O Sol e Adrenalizou, faz apresentação que terá como convidados Di Ferrero e Mariana Nolasco. Ana Gabriela e Benziê também se apresentam no evento. Dom. (10), 17h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. R$ 70/R$ 240.

Rosa dos Ventos no Municipal

Os pianistas André Mehmari, Salomão Soares, Tiago Costa e Hercules Gomes atuam juntos no projeto inédito Rosa dos Ventos. As composições que eles apresentam foram feitas especialmente para o espetáculo. 2ª (11), 19h. Theatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República. R$ 10/R$40.

Arismar do Espírito Santo

O músico e compositor festeja seus 66 anos de idade com duas apresentações repletas de convidados e ritmos como samba, valsa, afoxé e xote. Entre as presenças estarão nomes como Filó Machado, Bia Goes, DaLua e Cuca Teixeira. Hoje (8) e sáb. (9), 21h30. Sesc Pompeia. Choperia. R. Clélia, 93, Água Branca. R$ 12/R$ 40.

Teatro

Comédia de Arthur de Azevedo

Amor por anexins, comédia de Arthur Azevedo, ganha direção de Elifas Andreato que dá a ela ares farsescos e trilha sonora com repertório da música popular brasileira. Na história, o personagem Isaías, interpretado por Claudio Lins, é um velho solteirão obcecado por anexins (ditados populares). Ele deseja se casar com a jovem viúva Inês, personagem de Mariana Gallindo. Por meio do humor, o espetáculo aborda questões como o amor, dinheiro e casamento por conveniência. Estreia sáb. (9). 6ª, 21h; sáb., 18h e 20h; dom., 18h. Teatro Eva Hertz. Livraria Cultural. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista. R$ 80. Até 21/8.

Mais que vizinhas

Com Lília Cabral e Giulia Bertolli, A Lista, escrita por Gustavo Pinheiro, traz a história da aposentada Laurita que se vê forçada a estabelecer uma relação com a vizinha, a jovem Amanda. O encontro de gerações entre essas duas mulheres ocorre repleto de sentimentos e convergências. A direção da peça é de Guilherme Piva. Reestreia hoje (8). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Teatro Vivo. Av. Doutor Chucri Zaidan, 2.460. Morumbi. R$ 100. Até 25/9.

Para rir

Dentro da programação do Festival Risadaria, que ocorre durante todo o mês de julho, com espetáculos para adultos e crianças, se apresentam os comediantes Gui Preto, Paloma Santos, Fernando Pedrosa e Victor Sarro em Risadaria Supershow. 2ª (11), 19h. Sala Paschoal Carlos Magno. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Grátis (retirar ingresso na bilheteria).

Corpos e palavras

A Gente é Sutil, Vocês São Explícitos, espetáculo de dança de Leandro Souza e Allyson Amaral, sugere um emaranhado de corpo e palavra em uma tentativa de produzir cacofonias vocais e corporais. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Galpão do Folias. R. Ana Cintra, 213, Campos Elísios. Grátis. Até 24/7. Grátis (retirar na bilheteria).

Cotidiano

Escrito e interpretado por Eloisa Elena, o espetáculo Um Arco-íris Colorindo o Céu mostra ao cotidiano de uma pessoa que se esforça para manter a rotina como moradora de um prédio. Enquanto sobe pelas escadas do edifício, ela narra suas percepções sobre um dia que ela julga ser especial. A direção da peça é de Carlos Gradim e Murillo Basso. Estreia hoje (8). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. R$ 12/R$40.

Teatro de bonecos

Em Habita-me, teatro de máscaras, bonecos e dança, tem criação de Carolina Garcia Marques. Na peça, o espectador é levado para uma realidade em constante transformação em que os personagens que surgem em cena refletem sobre a passagem do tempo. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Sesc Pinheiros. Auditório. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 9/R$30. Até 16/7.

Exposição

Olhar do designer

A exposição Orgânico Sintético: Zalszupin 100 anos celebra o centenário de nascimento do designer polonês naturalizado brasileiro Jorge Zalszupin, que atuou entre os anos 1950 e 1980. Entre os itens exibidos na programação do Museu da Casa Brasileira estão ligados à alta produção industrial da empresa L'Atelier, os utensílios de plástico da série Eva e as séries de mobiliário planejado para escritórios. 3ª a dom., 10h/18h (6ª até às 22h.). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano. R$ 20. Até 4/9.

Especial

O Festival Green Nation, que conecta sustentabilidade, cultura, entretenimento e educação, vai disponibilizar para os participantes mais de 30 horas de atividades em 14 experiências, entre games, realidade virtual e mostra de filmes. Na instalação Caminho do Lixo, por exemplo, os visitantes poderão acompanhar a simulação de um cano gigantesco de uma cidade que descarta lixo de forma inadequada, percorrendo tubulações e canais até chegar aos rios. Na estação Antártica, os participantes poderão entender os impactos do aquecimento global na vida marinha. Hoje (8), 10h/15h; sáb. (9) e dom. (10), 10h/21h. Parque Ibirapuera. Pavilhão da Bienal, 2º andar. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. Grátis. Agendar em www.greennation.com.br

Fazer artístico

O Festa!- Festival de Aprender, promovido pelo Sesc São Paulo, une artes visuais, tecnologia e diferentes práticas culturais com o intuito de promover o fazer artístico em diferentes idades. Ao todo, serão mais de 350 atividades nas unidades de São Paulo e interior, entre cursos, oficinas, vivências e bate-papos. Na 3ª (12), das 14h às 18h, o artista urbano Bruno Pêre comanda uma oficina de carrinho de rolimã para crianças a partir de 7 anos de idade, no Sesc Santana. Na aula de Baralho Xilográfico, também na terça-feira, das 14h às 20h30, os participantes vão aprender a criar e jogar baralho cujas imagens são reproduções de desenhos baseados na cultura da xilogravura. Grátis. Inscrições no site.