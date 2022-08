Coração imperial

Conservado em formol há 187 anos, aterrissou em Brasília o coração de d. Pedro IV, vulgarmente conhecido aquém-mar como d. Pedro I. Viagem curta. Logo no dia seguinte às celebrações que o trouxeram até o Palácio do Itamaraty, onde ficará exposto até dia 5, será devolvido a seu nicho efetivo e eletivo, a igreja da Lapa, no Porto.

Quando do sesquicentenário da Independência, o ditador Médici trouxe os restos mortais do imperador e os fez transitar por algumas cidades do País. A ossada ficou para sempre no Museu do Ipiranga, o coração só veio agora, mas daqui a 12 dias vai embora.

Não questiono a inocuidade de tal separação, mas tenho certeza de que a deambulação necrófila de 1972 perde em morbidez explícita para o grand-guignol deste ano, segundo li sugerido pela dra. Yamaguchi, a oncologista bolsonarista que inventou o kit covid, comparou a pandemia ao Holocausto, fez marketing da cloroquina e acaba de introduzir uma víscera imperial na campanha reeleitoral do presidente. De morte ela entende um bocado.

Vísceras em frascos e recipientes afins são objetos repugnantes que nenhuma valoração simbólica, a meu ver, redime. E o mesmo se diga dos órgãos mumificados que se tornaram fetiche e fenômeno de feira, como as cabeças degoladas de Lampião e seus cangaceiros, expostas durante 30 anos em Angicos.

Sorte dos Orleans e Bragança que os portugueses tenham cuidado impecavelmente do coração de d. Pedro e chegado à República sem os percalços violentos da Revolução Francesa. Luís XIV, antepenúltimo monarca da França, morto em 1715, teve seu coração furtado por revolucionários, arrematado por lorde Harcourt e vendido ao glutão deão de Westminster, que não resistiu ao impulso de jantá-lo à luz de velas.

Dois meses antes de d. Pedro gritar “independência ou morte!”, Shelley, o grande poeta romântico inglês, se afogou numa praia italiana e seu coração foi doado à mulher, Mary Shelley, autora de Frankenstein, que, em vez de comê-lo ou deixá-lo com Lorde Byron, envolveu a relíquia numa mortalha e passou a carregá-la para tudo quanto é canto.

O de Napoleão, conservado num vaso de prata por Maria Luísa da Áustria, despertou bem menos interesse público do que um órgão do imperador só curtido pela segunda madame Napoléon quando ainda vivo e ativo. No estado em que ficou post mortem, media 2,54 cm, e, ao ser leiloado na Christie’s como um “pequeno objeto seco”, semelhante a um cavalo-marinho, não alcançou o lance mínimo acordado e foi recolhido a não faço ideia onde.

E pensar que, se a França Antártica tivesse vingado, Bolsonaro poderia estar agora a exibir o desidratado “zizi” de Napoleão em sua campanha, claro que previamente ungido por algum pastor do entourage da Michelle.