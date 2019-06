Conheça os clássicos da TV e do cinema que vão ganhar continuação

Para os nostágicos, uma boa notícia: clássicos da TV e do cinema vão ganhar continuação a partir deste ano - e muitos deles com elenco original. Veja a seguir:

Barrados no Baile (Beverly Hills 90210)

Já está confirmada: a série Barrados no Baile, com novos episódios, retorna em agosto, na Fox. O elenco original se reuniu para reviver seus papéis duas décadas depois do sucesso na telinha – a série foi exibida entre 1990 e 2000. Os protagonistas Jason Priestley e Shannen Doherty, que interpretavam os irmãos gêmeos Brandon e Brenda, se unem ao elenco formado ainda por Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling, Ian Ziering e Gabrielle Carteris (Luke Perry, o Dylan, morreu em março deste ano). A trupe, hoje na faixa dos 40/50 anos, já está divulgando vídeos sobre os bastidores da nova temporada em suas redes. Quem assistiu ao seriado na década de 1990 deve se lembrar que Shannen saiu após participar de 4 temporadas, dizem, por causa de seu temperamento difícil. A nova fase de Barrados é marcada por novas polêmicas: o showrunner Patrick Sean Smith e outros roteiristas abandonaram a série, porque duas atrizes estariam interferindo no texto.

Mad About You

Outro grande sucesso da TV nos anos 1990, Mad About You ganhará nova temporada 20 anos depois de chegar ao fim. A série, exibida entre 1992 e 1999, foi encomendada pela plataforma de streaming Spectrum Originals, disponível apenas nos EUA, e será lançada ainda este ano, com elenco original. Os atores Paul Reiser e Helen Hunt voltarão a viver o simpático casal Paul e Jamie: ele, um documentarista, ela, uma relações públicas. Agora, os dois terão de lidar com a partida da filha, de 17 anos, que vai estudar na faculdade. Ainda não há previsão de estreia no Brasil.

Além da Imaginação (The Twilight Zone)

Estreou recentemente, em abril, o reboot da clássica série The Twilight Zone, que ficou famosa no Brasil como Além da Imaginação, misturando gêneros como terror, suspense e ficção científica. O produtor e narrador da série é Jordan Peele, ganhador do Oscar por Corra!. Além de Jordan Peele, o elenco reúne atores como Ike Barinholtz, Taissa Farmiga, James Frain, Zabryna Guevara, entre outros. É exibida na CBS All Access, serviço de streaming da CBS.

Avatar

O cineasta James Cameron já rodou seus filmes Avatar 2 e Avatar 3, que devem ser lançados em dezembro de 2020 e em dezembro de 2021, respectivamente, segundo informações dos estúdios Fox. Os dois filmes, filmados de forma conjunta, darão continuidade ao grande sucesso de Cameron, Avatar, que foi lançado há dez anos. A ideia do diretor era fazer quatro sequências para o filme, mas, por causa do alto orçamento dos longas, as outras duas continuações não devem sair do papel.

O Rei Leão

O filme O Rei Leão, inspirado na clássica animação da Disney de 1994, não é propriamente uma continuação, mas um remake live action com direção de Jon Favreau. Simba é um jovem leão que tem como destino se tornar rei da selva. No entanto, uma armadilha arquitetada pelo tio Scar faz com que seu pai, o rei leão Mufasa, morra ao salvar seu filhote. Pelas primeiras imagens divulgadas, o novo filme promete muitas emoções - e lágrimas. Estreia no Brasil no dia 18 de julho.

Um Príncipe em Nova York

O filme original, de 1988, ganhará sequência mais de 30 anos depois, estrelado novamente por Eddie Murphy. O ator voltará a interpretar Akeem, integrante da realeza africana, que, nessa continuação, retornará aos EUA após descobrir que tem um filho na América, seu herdeiro no trono. A Paramount assinou com Craig Brewer para dirigir o filme. Brewer quer reunir Murphy com o restante do elenco original, incluindo Arsenio Hall, Shari Headley, John Amos e James Earl Jones. Segundo o estúdio, Um Príncipe em Nova York 2 deve ser lançado no final de 2020.

O Exterminador do Futuro

O sexto filme da franquia volta com dois grandes nomes que estrelaram o filme original, de 1985: Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Com direção de Tim Miller, O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio teve o primeiro trailer já divulgado, em que mostra Linda Hamilton, poderosa como Sarah Connor, 28 anos depois de O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, de 1991. Schwarzenegger volta a viver o ciborgue T-800. O novo flme deve estrear em 31 de outubro deste ano.

Os Caça-Fantasmas

No início deste ano, a Sony Pictures divulgou a primeira imagem oficial de Os Caça-Fantasmas 3. A direção é de Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, que dirigiu o primeiro filme da série lançado em 1984. A nova continuação ignora o filme Os Caça-Fantasmas de 2016, estrelado por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jonese, e que foi considerado fracasso de bilheteria. Agora, os personagens de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver devem voltar à trama. Harold Ramis, que fazia parte do elenco original, morreu em 2014. O lançamento do novo reboot da franquia está previsto para 2020.