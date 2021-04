Conheça atrações para aproveitar o final de semana dentro e fora de casa

Música

Influência do jazz

Hoje (30), no Dia Internacional do Jazz, o Jazz Music Festival celebra a data com apresentações online, a partir das 19h. Entre as atrações, o bandolinista Hamilton de Holanda, com o show Toca Tom Jobim, e a parceria entre João Donato e a cantora Tulipa Ruiz. Completam a festa o pianista Amaro Freitas, que terá o rapper Criolo como convidado, e o saxofonista Sintia Piccin. Grátis. bit.ly/rotsampajazz

Leia Também Fim de semana: exposições abertas para levar as crianças

Para Gonzaginha

A cantora Leila Pinheiro faz live para lembrar os 30 anos de morte de Gonzaguinha. Sáb. (1º), 21h. Ingresso voluntário. bit.ly/rotleilapinheiro

Questão de gênero

A terceira edição do Festival Feminina reúne shows, debates, performances e cinema, Hoje, a partir das 19h. Grátis. bit.ly/rotfeminino

A volta dos concertos

A Sala São Paulo reabre neste fim de semana, com público reduzido. A Osesp vai interpretar a Sinfonia nº 5 de Tchaikovski, com regência do maestro Neil Thomson. Sáb. (1º), 16h30. R$ 25 / R$ 100. Osesp.byinti.com

Ao compositor

Jaques e Paula Morelenbaum estreiam – em apresentação online e ao vivo promovida pelo Blue Note - o show inédito batizado de Só Caetano. Entre os convidados, Moreno, filho do compositor, Zélia Duncan, Teresa Cristina e Vinicius Cantuária. Ingresso Solidário. Sáb. (1), 21h. bit.ly/rotsocaetano

Teatro

Tempos atuais

Com direção de Marcelo Airoli e interpretação de Giovano Tozi, a peça Peixe Fora Dágua faz uma sátira política ao contar história de um homem que, após passar mais de 900 dias em um bunker construído para se abrigar na pandemia do coronavírus, se vê diante de seu último tubo de oxigênio e passa a registar em vídeo o que ele gostaria de deixar para a humanidade. 6ª a dom., 20h. Grátis. Até 10/5. bit.ly/rotpeixefora

Pé na tábua

Em Fôlego, espetáculo do autor escocês Gary McNair, Jane, que sofre de epilepsia, descobre na corrida uma maneira de evitar as convulsões. Após receber um diagnóstico sobre o avanço de sua doença, decide participar da chamada Corrida da Morte, no deserto de San Antonio. Com Priscila Paes e direção de Kiko Rieser. Sáb e dom., 20h. Grátis. Até 16/5. www.plataformateatro.com

Exposição

Arte e game

O MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo - acaba de ganhar uma experiência virtual na plataforma Minecraft. Os usuários podem visitar os ambientes internos e externos do museu, incluindo o Jardim das Esculturas, além de obras de seu acervo, de nomes como Athos Bulcão e Hélio Oiticica. Grátis. mam.org.br/mam-no-minecraft