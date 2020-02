Confira uma seleção de shows para ver no carnaval

Para quem quer assistir shows de estilos como rock e jazz no carnaval, o Caderno 2 dá dicas de cinco apresentações que ocorrem em São Paulo durante o feriado. Na seleção, estão artistas como a renomada banda Azymuth e o americano Mark Lambert, cantando músicas de Sting.

Azymuth

Soul e jazz fazem parte do som do grupo, atualmente formado por Alex Malheiros (baixo), Ivan 'Mamão' Conti (bateria) e Kiko Continentino (teclados). O trio faz show do álbum 'Fênix' (2016). Sesc Bom Retiro. Teatro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (21), 21h. R$ 9/R$ 30.

Maglore

Misturando pop e música brasileira, o grupo liderado por Teago Oliveira faz show comemorativo dos 10 anos de carreira, ao lado de naipe de metais. Oliveira já foi gravado por Gal Costa e Erasmo Carlos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (21), 21h. R$ 12/R$ 40.

Black Mantra e Bnegão

A big band de funk e soul paulistana convida o rapper para homenagear Tim Maia e sua fase conhecida por 'Racional'. O show inclui os clássicos 'Que Beleza' e 'Bom Senso'. Blue Note. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (22), 22h30. R$ 90/R$ 120.

Mark Lambert

O cantor e guitarrista americano interpreta músicas de Sting. So Lonely e Every Little Thing She Does is Magic estão no repertório. Blue Note. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (22), 20h. R$ 60.

Helio Flanders

O show-leitura do artista traz canções de seu primeiro trabalho solo, 'Uma Temporada Fora de Mim' (2015) e de sua banda Vanguart mesclados a versos do poeta Walt Whitman. Sesc Ipiranga. Teatro. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (23), 18h. R$ 9/R$ 30.