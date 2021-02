Confira um roteiro de praças para curtir com as crianças em São Paulo

São raras as crianças que ainda têm o privilégio de brincar na rua. Por isso, as praças, especialmente em uma cidade grande como São Paulo, fazem toda a diferença na vida dos pequenos. Em tempos de pandemia, esses espaços ao ar livre ganharam ainda mais importância como uma alternativa para um passeio rápido – desde que todos os protocolos de segurança sejam respeitados. Nossa cidade esconde dezenas de praças deliciosas para brincar, correr e se sujar. Listamos algumas sugestões e você pode conferir outras em nosso site (www.bora.ai).

Jardim Europa: Praça Gastão Vidigal e Cel. Pires de Andrade; Jardim Paulista: Praça Adolpho Bloch; Vila Madalena: Praça das Corujas; Brooklin: Praça Nunes Antonio de Siqueira (Rua Nebraska); Pinheiros: Praça Horácio Sabino; Barra Funda: Jardim das Perdizes (fechada na fase vermelha); Vila Nova Conceição: Praça Pereira Coutinho; Santana: Praça do Mirante; Morumbi: Praça Vinícius de Morais no Morumbi; Mooca: Praça Visconde de Sousa Fontes.

Leia Também Exposição traz o universo lúdico de Miró para as crianças

Opções é o que não faltam. Agora é só se proteger, pegar a garotada e correr pra diversão! Mas, claro, fique atento: algumas das praças estão com os parquinhos interditados. Entre nos respectivos sites para encontrar mais informações e checar os endereços. Leve álcool em gel, lenço umedecido e garrafinha de água para as crianças. Limpe as superfícies dos brinquedos e bancos e higienize as mãos com frequência.

Ah, as praças são conservadas pelos moradores e associações de bairro. Descubra uma praça próxima de sua casa e contribua!