Confira quais são os 7 tablets com melhor avaliação na Amazon

De tamanho pequeno, fina espessura e tela sensível ao toque, os tablets podem ser usados tanto para acesso à internet quanto para visualização de fotos e vídeos, leituras de jornais e revistas ou como entretenimento, com jogos e tudo mais.

Dando uma olhada no site da Amazon, é possível ver dezenas de opções de diferentes preços, com memória, tamanho da tela e peso diversos.

Um dos diferenciais na hora de escolher o modelo ideal é observar a avaliação feita pelos clientes que adquiriram o produto - porque eles já puderam conferir de perto as funcionalidades de cada um deles.

Na lista abaixo, reunimos 7 tablets com mais de 1.000 classificações no site e que tiveram média alta na aprovação. O Novo Apple iPad 8ª Geração, por exemplo, possui 10.752 avaliações! E 91% delas com a nota máxima, 5 estrelas. Ou seja, tem o aval positivo de milhares de consumidores.

7 tablets bem avaliados na Amazon

Novo Apple iPad 8ª Geração Wi-Fi

Avaliações: 10.752

Preço: R$ 2.874,99

Tamanho da tela: 10,2 polegadas

Memória: 32 gigas

Peso: 490 g

iPad 7 Apple Tela Retina Wi-Fi

Avaliações: 7.031

Preço: R$ 2.899,99

Tamanho da tela: 10,2 polegadas

Memória: 32 gigas

Peso: 499 g

Apple iPad Mini 5 Wi-Fi

Avaliações: 6.444

Preço: R$ 3.949,90

Tamanho da tela: 7,9 polegadas

Memória: 64 gigas

Peso: 299 g

Tablet Samsung Galaxy Tab E SM-T560 Wi-Fi

Avaliações: 1.736

Preço: R$ 1.199

Tamanho da tela: 9,6 polegadas

Memória: 8 gigas

Peso: 490 g

Ipad Air Apple 4 Geração

Avaliações: 1.719

Preço: R$ 5.731,28

Tamanho da tela: 10,9 polegadas

Memória: 64 gigas

Peso: 454 g

Samsung Galaxy Tab A Wi-Fi SM-T510 Black IT Version

Avaliações: 1.157

Preço: R$ 2.420,90

Tamanho da tela: 10,1 polegadas

Memória: 32 gigas

Peso: 475 g

Tablet Samsung A7 Wi-Fi

Avaliações: 1.082

Preço: R$ 2.689,46

Tamanho da tela: 10,4 polegadas

Memória: 32 gigas

Peso: 472 g

