Guilherme Arantes faz show em SP; veja outras atrações do fim de semana

Em julho de 2021, o cantor e compositor Guilherme Arantes lançou o álbum A Desordem dos Templários, com canções inspiradas no estilo barroco e no rock progressivo, duas das paixões do artista.

Agora, ele traz para a cidade, em única apresentação, o show inspirado nesse trabalho. Em papo com o Estadão, Arantes conta que a banda que gravou o álbum será a mesma que o acompanhará no espetáculo. “A transposição para o palco está sendo muito tranquila, nos nossos ensaios, um prazer inacreditável”, diz.

O repertório, além das novas canções, vai incluir os grandes hits da carreira do artista – e nisso, Arantes é um dos maiores recordistas.

“Fizemos um setlist para não decepcionar nem aos que buscam as novidades do disco e nem aos que querem as minhas canções mais conhecidas. Muitas destas sempre trouxeram um certo ‘acento progressivo’, como Amanhã, Raça de Heróis, Planeta Água e Êxtase”, explica.

O cenário do show vai reproduzir a capa do álbum em vinil, um desenho com inspiração medieval.

Arantes diz que sente uma “alegria muito emocional” por estar no palco depois do período da pandemia. Ele também se anima com a procura dos mais jovens por seu trabalho. “Sei que tem muitos jovens na plateia também compartilhando o mesmo universo musical comigo. Fazer esse crossover social, geracional, múltiplo, é um grande privilégio”.

Hoje (5), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 100/R$ 200. Compre aqui.

Paulinho Moska

Usando instrumentos feitos com madeiras de rescaldo recuperadas do incêndio do Museu Nacional, o cantor e compositor faz shows em tom intimista no qual Pensando em Você e Último Dia. Sáb. (6), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação. R$ 160. Compre aqui.

Zé Renato

O cantor e violonista faz homenagem ao compositor Paulinho da Viola. Acompanhado pelo percussionista Paulino Dias, ele mostra canções que gravou no álbum-tributo O Amor é um Segredo, entre elas, Para um Amor no Recife e Minhas Madrugadas. Hoje (5), 20h. Blue Note. Av. Paulista 2.073, 2º Andar, Consolação. Compre.

Leandro Lehart

Em show solo, o músico, que também é líder do Art Popular, apresenta o show Violão É no Fundo do Quintal 2, como hits do samba e pagode em versões de hits do lendário grupo puxadas para o instrumento. Entre as selecionadas para o repertório estão as canções Tudo é Festa e Carta Musicada. Dom. (7), 19h30. Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900, Bela Vista. R$ 80. Garanta seu ingresso.

Manu Gavassi

Após três anos fora dos palcos, a cantora e atriz Manu Gavassi apresenta o show Eu só queria ser normal que traz músicas como Garoto Errado, Planos Impossiveis, Vício e Bossa Nossa. Dom. (7), 20h. Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 180/R$ 420. Compre seu ingresso.

Mauricio Pereira

O cantor e compositor se une ao guitarrista Tonho Penhasco no show Micro. Eles apresentam músicas como Florida, Mulheres de Bengalas, Criancice e Tudo Tinha Ruído. Sáb. (6), 19h; dom. (7), 20h. Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$60/R$ 90. Ingressos aqui.

Carol Naine

A cantora festeja o legado dos compositores Adoniran Barbosa e Cartola no show Rir para não chorar, com músicas como Saudosa Maloca, O Mundo é um Moinho, Tira ao Álvaro e Alvorada. A cantora Bernadete, a primeira mulher a puxar samba-enredo em São Paulo, faz participação especial. Sáb. (8), 20h. Centro Cultural Olido. Av. São João, 473, Centro. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

IPA Day

Promovido pela cervejaria Lagunitas, o IPA Day reúne, em dois dias, apresentações de bandas da cena independente, ao ar livre. No sábado (6), os shows são das bandas Pelados e Deadfish e dos músicos Alex Albino e Chuck Hipolitho. No domingo (7), sobem ao palco Francisco El Hombre, Pluma e Chuck & os Crushes. A partir das 15h. Arena Radical. Pça. Augusto Rademaker Grunewald, 37, Vila Olímpia. Grátis (reservar aqui).

Osesp

O regente nicaraguense Giancarlo Guerrero comanda a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo para apresentar obras como Concertino para Clarinete e Concertino para Fagote, de Francisco Mignone, e a estreia latino-americana da composição Chamber Dance, da compositora contemporânea americana Joan Tower. Hoje (5), 20h30; sáb. (6), 16h30. Sala São Paulo. Pça, Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 50/R$ 230. Compre aqui.

Coletivo PianoVero

O concerto De sons e terras distante, apresentado pelo Coletivo PianoVero, reúne 16 pianistas, de diferentes localidades do Brasil, que interpretarão obras compostas pelo armênio George Gurdjieff e pelo ucraniano Thomas de Hartmann. A direção musical é de Vera Di Domenico. Dom. (7), 18h30. Auditório MASP. Avenida Paulista, 1.578, Bela Vista. R$ 40. Ingressos.

Beto Lee

Dentro do show de premiação do eFestival Canção 2022, o guitarrista Beto Lee apresenta o projeto CeLEEbration no qual faz uma homenagem a sua mãe, Rita Lee, com músicas como Saúde, Mania de Você e Banho de Espuma. Dom. (7), 11h. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Ibirapuera. Grátis.

Festival Dialéticas Afro-Musicais

Dentro da programação do Festival Dialéticas Afro-Musicais, que inclui debates e rodas de conversa sobre a herança do povo africano na América Latina, o cantor e compositor François Muleka e o multi-instrumentista Filó Machado se apresentam para celebrar a forte presença dessa ancestralidade na música brasileira. Sáb. (6), 18h30. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa. R. Vergueiro, 1.000, Liberdade. Grátis.

Negredo e Mano Brown

Em comemoração aos 10 anos das Fábricas de Cultura, o grupo Negredo, que lança seu 4º álbum intitulado Invadiu já era, convida o rapper Mano Brown para uma apresentação que celebra o rap nacional. Dom. (7), 14. Fábrica de Cultura Jardim São Luís. R. Antônio Ramos Rosa, 651, Jardim São Luís. Grátis.