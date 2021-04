Confira dicas para curtir o fim de semana dentro de casa

Teatro

Andança

O ator Gero Camilo apresenta nesta 6ª (2), sábado (3) e domingo (4), sempre às 20h, a peça A Procissão, escrita, dirigida e protagonizada por ele. O espetáculo mostra a história de Zé, um romeiro que sai pelo sertão em busca da fé e da sobrevivência. No palco, ele é acompanhado pelos atores Tata Fernandes e Zé Modesto. Grátis. bit.ly/rotprocissao

Clássico no palco

Inspirado no livro O Cortiço, de Aluísio Azevedo, o musical Bertoleza, premiado pela APCA em 2020, mostra história criada pelo escritor sob o ponto de vista da personagem Bertoleza, uma mulher negra que, junto com João Romão, consegue construir um pequeno patrimônio que pode sair de suas mãos quando ele decide se casar com outra mulher. A direção é de Anderson Claudir. 3ª (6), 4ª (7) e 5ª (8), às 21h. Grátis. bit.ly/rotbertoleza

Com humor

A atriz Cristina Flores encena neste domingo (4), às 19h, dentro do projeto #EmCasaComSesc, a peça Eu Vou, com texto escrito pela cantora e compositora Zélia Duncan. O monólogo mostra a vida de uma mulher que, durante a quarentena, percebe que a vida deve ser postergada. Grátis. @sescaovivo

Música

Do Nordeste

Nesta 6ª (2), às 19h, a cantora, compositora e rabequeira Renata Rosa, acompanhada por Laís de Assis (cordas) e Amendoim (percussão), apresenta o show Rainha do Fogo, direto de Recife. Ritmos como cirandas, juremas e catimbós estarão no roteiro. Grátis. @sescaovivo

Do litoral

A terceira edição do Festival Ilhabela Bossa & Choro começa neste domingo (4), às 19h30, com a transmissão dos shows Julia Ferreira canta Elis & Tom e Thiago Espirito Santo convida Bia Góes, Fábio Peron e Danilo Silva. O evento, que vai até o dia 18/4, ainda terá apresentações de Ivan Lins e Pedro Mariano. A apresentação é do saxofonista Leo Gandelman. Grátis. bit.ly/ilhabelabossaechoro

Dança

Luz e sombra

A Cia Fragmento de Dança apresenta diariamente, até 11/4 (2ª a 4ª, 20h; 5ª, 21h; 6ª e sáb., 22h; dom.,19h), o espetáculo Do Improvável, que leva para o palco memórias, confissões e sonhos que se confundem com o mundo real. A coreografia e direção é de Vanessa Macedo. Grátis. bit.ly/rotimprovavel