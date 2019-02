Confira dicas de passeios culturais para o fim de semana em SP

Com tantas atividades e passeios culturais para o fim de semana em São Paulo, o Caderno 2 selecionou as melhores dicas de exposições, filmes, livros e espetáculos para apreciar entre esta sexta, 8 e o domingo, 10, seja em casa ou na rua.

As opções incluem peças de teatro, como a montagem de O Jardim das Cerejeiras, último texto de Chekhov, pelo Grupo Tapa, e uma mostra de cinema restrospectiva da carreira de Martin Scorsese. Confira:

Cinema:

Mostra no CCBB com filmes de Martin Scorsese vai ter sessões gratuitas

Desde a última quarta-feira, 6, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo recebe a mostra de cinema Scorsese, com alguns dos maiores clássicos do cineasta norte-americano Martin Scorsese. Ao todo, 34 filmes do diretor foram selecionados, como os marcantes Taxi Driver (1976) e Os Infiltrados (2006).

Literatura:

Primeiras histórias em quadrinho do mundo são publicadas no Brasil

Obra do suíço Rodolphe Töpffer (1799-1846), pioneiro das histórias em quadrinhos modernas, ganha publicação pela editora Sesi-SP. Os traços finos e ágeis de Töpffer, que certamente influenciaram o estilo elegante de nomes clássicos como Saul Steinberg (1914-1999), Hergé (1907-1983) e Wilhelm Busch (1932-1908), além de ilustradores mais recentes como Jean-Jacques Sempé e Moebius, finalmente ganham uma edição à altura de seu status como pedra fundamental das histórias em quadrinhos modernas.

Música:

Jards Macalé vai à beira do abismo buscar a beleza de 'Besta Fera'

Álbum sombrio que quebra o jejum de 20 anos sem um disco inteiramente inédito é, segundo o próprio artista, um sinal dos tempos: "Trata-se de um disco de 2019". E a beira de Macalé é poderosa. Ela termina com 20 anos sem um álbum com músicas inéditas do início ao fim, o leva para os braços de um grupo de músicos uma geração mais jovem e bons em ver flores no deserto, ou talvez o contrário, e amarra canções cheias de uma beleza distópica já chamada por algum tempo de ‘anti-canção’ ou ‘estética da desconstrução’.

Teatro:

Grupo Tapa encena 'O Jardim das Cerejeiras', último texto de Chekhov, no Teatro Aliança Francesa

Há 20 anos, a companhia experimentava Ivanov, texto de estreia do autor russo. Encenada pela primeira vez em Moscou, em 1904, a peça foi a última escrita por ele, e demonstrava a maturidade atingida em sua escrita, conta o diretor Eduardo Tolentino, também responsável pela tradução dessa montagem. “Aqui, podemos dizer que é um autor que domina todas as suas técnicas.”

Streaming:

Kingdom reúne as conspirações da Dinastia Joseon com epidemia de zumbis

Em seis episódios, série mistura disputa pelo poder da monarquia com guerra zumbi em Coreia histórica.

A série Kingdom, disponível na Netflix, chega com seis episódios que aceleram o mundo desse gênero de um jeito capaz até de renovar a cara feia dos mortos-vivos. O estilo sul-coreano de representar zumbis não segue a linha dos caminhantes de muitas produções norte-americanas, que tomam as cidades à procura de carne fresca, sem tanta pressa. Um exemplo é Train to Busan (2016), filme eletrizante que retrata o surgimento de epidemia zumbi transportada nos trilhos de uma composição que sai de Seul para a segunda cidade mais populosa da Coreia do Sul.