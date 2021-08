Confira atrações para aproveitar o final de semana dentro ou fora de casa

Música

Noite de música

A #ViradaSP segue neste fim de semana com atrações on-line. Entre as atrações, a apresentação da cantora Zélia Duncan (16h), um show inédito do cantor Edy Star (20h), que vai homenagear o roqueiro Raul Seixas, com quem ele dividiu o disco Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das Dez, em 1971, e o grupo Ira (21h). Sáb. (21), 12h/23h20. Grátis. www.culturaemcasa.com.br

Uma festa para o João

O pianista e compositor João Donato, que nesta semana completou 87 anos, ganha uma festa virtual em duas noites com a participação de mais de 30 artistas de diferentes gerações. Entre os participantes estão Carlos Lyra, Gilberto Gil, Adriana Calcanhoto, Djavan, Carlinhos Brown, Sérgio Mendes, Teresa Cristina, João Bosco, Silva, Margareth Menezes e Roberta Sá. O aniversariante aparecerá no final de cada noite. A renda será beneficente para o Retiro dos Artistas e para a cantora Leny Andrade. Hoje (20) e 27/8, às 21h. R$ 30/R$ 1 mil.

Para sambar

O grupo Turma do Pagode apresenta o show Turma no Quintal, baseado em seu mais recente CD e DVD. Entre as músicas do roteiro, estão Faz um Coração Aí, “Bebe e Vem Me Procurar, Quem Ama Sente Saudade, Vai Ser Melhor Assim e Camisa 10. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1281, Santa Amaro. Sáb. (21), 21h. R$ 99/R$ 199. bit.ly/showpagode

Clássicos da MPB

Dando continuidade ao projeto Encontros Históricos, a Brasil Jazz Sinfônica, como convidada da Sala São Paulo, recebe os cantores Zeca Baleiro e Ná Ozetti para um concerto que aborda o repertório de ambos. De Baleiro, por exemplo, estão no programa músicas como Telegrama e Lenha. Já Ná cantará Estopim, Atração Fatal, entre outras. A regência é de João Maurício Galindo. Sala São Paulo. Pça Júlio Prestes, 16, Luz. Sáb. (21), 21h. R$ 50/R$ 180. bit.ly/concertoencontros

Erudito e popular

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica Sesi-SP, apresentam, ao lado dos solistas convidados Anna Akisue, Karen Stephanie e Jonny França, um espetáculo com um repertório que mistura música erudita e trilha para cinema. Estão no programa Hallelujah, de clássico do compositor Leonard Cohen, Melodia Sentimental, de Heitor Villa-Lobos, e Cinema Paradiso, de Ennio Morricone. Teatro Liberdade. R. São Joaquim, 129, Liberdade. Hoje (20) e sáb. (21), 20h (no sábado o concerto será apresentado também no formato live). Grátis. bit.ly/concertobachiana

Coro indígena

Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e o Coro Lírico, dentro de sua série Novos Modernistas, fazem a estreia do concerto Paisagens da Floresta, escrito pelo compositor brasileiro João Guilherme Ripper. Regido por Roberto Minczuk e com as participações da soprano Marly Montoni, do celista Rafael Cesário e do grupo indígena da comunidade Kariri-Xocó, o espetáculo fala sobre as míticas guerreiras do Rio Amazonas. Theatro Municipal. Pça Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. Hoje (20), 19h; sáb. (21), 17; dom. (22), 11h. R$ 10/R$ 60. www.theatromunicipal.org.br

Dança

Solo no palco

A dançarina e coreógrafa americana Maria Caruso apresenta seu espetáculo solo Metamorphosis, que traz elementos da formação clássica e contemporânea da artista. Apresentado pela primeira vez em Israel, em 2018, a obra já percorreu diversos países. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Hoje (20) e sáb. (21), 21h. R$ 50/R$ 120. www.teatrojsafra.com.br

Evento-teste

Feira de artesanato no Memorial

O encontro com 100 expositores de 16 Feiras Criativas da cidade será realizado na área externa, sob a marquise do Memorial da América Latina , como um evento-teste. É preciso comprar os ingressos antecipadamente, com entrada com hora marcada. O público deve chegar com 30 minutos de antecedência para fazer gratuitamente o teste rápido de antígeno Sars-Cov2. Memorial da América Latina: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 684, Barra Funda. Sáb. (21) e dom. (22), 11h-19h; ingressos R$ 10 (compra pelo sympla.com.br).