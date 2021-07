Confira atrações para aproveitar o final de semana dentro ou fora de casa

Homenagem às mulheres negras

Dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra. Para celebrar a data, Zezé Motta faz o pocket show no qual cantará sucessos como Tigresa, ao lado da maestrina Claudia Elizeu e com a participação especial da cantora Malía. O especial terá depoimentos de mulheres como a cantora Iza e será transmitido pelo canal L!ke e pelo YouTube do Teatro Bradesco. 25/7, 17h. Grátis.

Festival online ocupa espaços culturais

Festival Amparo. Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o festival mapeou 100 espaços culturais impactados pela pandemia. O evento será transmitido em três palcos virtuais pelo festivalamparo.prefeitura.sp.gov.br e terá shows com nomes como Rincon Sapiência, Francisco El Hombre e Anelis Assumpção. As apresentações foram gravadas ao longo deste mês. De 27/7 a 1º/8. Grátis.

João Gilberto, 90 anos. João Donato, Carlos Lyra, Roberto Menescal, Wanda Sá, Lula Galvão, Paula e Jaques Morelenbaum e o Quarteto do Rio sobem ao palco juntos em apresentação virtual do Blue Note para homenagear João Gilberto. Hoje (23), 21h; youtube.com/BlueNoteSP, ingresso R$ 30 no Sympla.

Por trás da inspiração

A cantora e compositora Adriana Calcanhoto é a convidada de estreia do projeto Caminhos da Composição, atividade do Centro de Música do Sesc São Paulo. Em papo com a jornalista e historiadora Rose Silveira, Calcanhoto revela, entre outros assuntos, o processo de composição da música Mentiras, um de seus primeiros sucessos. Hoje (23), 20h. Grátis. bit.ly/livecalcanhoto

Papo de rock

O produtor João Marcello Bôscoli reúne um time de astros para a live especial Bastidores do Rock. Na lista de convidados estão Samuel Rosa, do Skank; Nasi, do Ira; Dinho Ouro Preto; do Capital Inicial; Clemente; da Plebe Rude e Inocentes; e Érika Martins, do Autoramas. Uma super banda será formada com Andreas Kisser (Sepultura), Lan Lanh, Marcio Fabre e Mingau. Hoje (23), 19h. Grátis.

Rainha da música sertaneja

A cantora Roberta Miranda mostra, no palco do Sesc Pinheiros, sem a presença do público, o show Linha do Tempo, no qual canta sucessos de carreira, entre eles, Majestade, o Sabiá, Vá com Deus e Duas Taças, além de clássicos de Luiz Gonzaga. Sáb. (24), 19h. Grátis. bit.ly/liverobertamiranda

Carne e unha

Fábio Jr. apresenta o show Edição Limitada no qual, claro, canta seus maiores sucessos, entre eles, Alma Gêmea, Só Você e Vinte e Poucos Anos. Sáb. (24), 20h30. Espaço das Américas. Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 120/R$ 1920. bit.ly/showedicaofabiojr

Nova roupagem

Com arranjos do maestro João Carlos Martins e execução da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, o espetáculo inédito Musicais In Concert apresenta 15 canções que fizeram sucesso no teatro musical. Entre as selecionadas, estão músicas que fizeram parte de musicais como South Pacific, A Noviça Rebelde, West Side Story, My Fair Lady, O Fantasma da Ópera, Cats, O Homem de La Mancha, Evita, Les Misérables e Mamma Mia. Os atores Jarbas Homem de Mello e Fai Bang fazem participações especiais. Sáb. (24), 20h. Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia. R$17,50/R$ 70. bit.ly/showmusicais

Clássico e popular

A Orquestra Sinfônica Heliópolis recebe, dentro da série de concertos populares Heliópolis & Simoninha Convidam, do Instituto Baccarelli, os cantores Toni Garrido e Lucy Alves. Entre as canções selecionadas, Garrido vai cantar o clássico Chega de Saudade e o hit Girassol, do Cidade Negra. Já Lucy vai de acordeon para mostrar músicas como Xote dos Milagres e Me Deixa Ser Mulher. Junto de Simoninha, eles cantam músicas de Jorge Ben Jor e Milton Nascimento. A regência é do maestro Edilson Venturelli. Dom (25), 17h. Grátis. bit.ly/showorquestraheliopolis

Dois gênios

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, sob regência de Emmanuele Baldini, coloca lado a lado As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi, e As Quatro Estações Portenhas, de Astor Piazzolla – esta última com arranjo de Leonid Desyatnikov. As apresentações fazem parte do ciclo Piazzolla 100, em homenagem ao centenário do músico argentino. Hoje (23), às 20h; sáb. (24), 16h30. Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Luz. R$ 50/R$ 100. bit.ly/showpiazzolla100